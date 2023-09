"TITOV UNUK TVRDI DA JE BROZ PLAKAO ZBOG RANKOVIĆA!" Toma Fila: Znao je gde su i kako ubijeni Draža Mihailović i 'PLANINSKI LAV'!

Dokumentarno-igrani serijal "Drug Marko " koji se prikazuje na javnom servisu, oživeo je sećanje na jednog od najmoćnijih ljudi bivše SFRJ.

Aleksandar Leka Ranković bio je mnogo toga - prvi načelnik OZNE i UDBE, čovek koji je do 1966. godine bio na čelu svih policijskih i tajnih službi i jedan od Titovih najbližih saradnika.

Pa ipak, mlađe generacije zapravo ne znaju ko je bio ovaj čovek niti šta se to sa njim dogodilo. Oni koji znaju, imaju druga pitanja od kojih je najčešće ono - zašto je Ranković posle Brionskog plenuma zauvek zaćutao. A zašto je zaćutao, govorio je u emisiji Puls Srbje na Kurir TV advokat Toma Fila.

Tvrdi da je ćutanje Rankovića sasvim razumljivo, ali da je od njega bilo moguće saznati na koji način su i kada bili likvidirani Dragoljub Draža Mihajlović i tzv. "planinski lav," što je bio naziv za Nikolu Kalabića:

- 1966. on je izbačen iz parrtije. Stvar koja je spasla njega, kao i Žujovića to je zavet ćutanja. On je ćutao kao i svi normalni članovi te tajne policije. Nkad ti ljudi ne smeju da progovore bilo da je u ptianju UDBA ili OZNA. Meni je jedino žao zbog toga što je Ranković mogao da kaže kako je i gde likvidiran Dragoljub Draža Mihailović i tzv. planinski lav, Nikola Kalabić.

Ispričao je šta mu je u vezu sa Rankovićem jednom prilikom rekao Titov unuk, Joška Broz.

- Joška Broz, Titov unuk je bio sa mnom poslanik u prethodnom sazivu . On je tvrdio da je jednom razgovarao sa Titom i da je Tito bio u suzama zato što nije imao kontakt sa Rankovićem. Tito je poslao Jošku kod Rankovića koji mu je tada navodno rekao: "Neka je ovako kako jeste tako i treba da bude do kraja." Sin Rankovića je rekao da to nije tačno. Šta je istina od ove dve priče ne znam - rekao je Fila.

