"PROSVETNI RADNICI U SRBIJI PUŠTENI NIZ VODU!" Dimitrijević: Traže da prenose životne vrednosti deci, A TRETIRAJU IH NAJGORE

Ana Dimitrijević, iz Foruma beogradskih gimnazija, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde se dotakla slučaja nastavnice iz Tehničke škole iz Trstenika Marije Stevanović, ali i onoga šta sve proživljavaju prosvetni radnici širom Srbije.

- Zapošljavanje za stalno u prosveti godinama u nazad nije bilo dozvoljeno. Nego na kašičicu ministarstvo otvori godišnje po neko radno mesto i onda se direktori utrkuju da nekog prime. Mi imamo kolege koje godinama rade na određeno vreme sa punom platom. Ali vi kada radite na određeno ne možete da dignete kredit. To su ljudi koji imaju porodicu i imaju potrebu za tim. Osim toga nije vam ni sigurno radno mesto - rekla je Dimitrijević.

Potom se dotakla i samog tretiranja prosvetnih radnika u društvu.

- Kada o vama niko ne brine i kada ste vi pušteni niz vodu kao prosvetni radnici u Srbiji. Onda mi sami negde postajemo sebični, jer zašto ja ne bih bila sebična kada je celo društvo prema meni sebično. Ja to ne govorim iz svoje perspektive i to je jako tužno i ružno, ali hoću da kažem da se ta empatija izgubila i da svi gledamo sebe. To je proizvod atmosfere u društvu, a mi bi trebalo da učimo đake da ne treba da budu takvi - rekla je Dimitrijević i dodala:

- Dobili smo te smernice iz ministarstva da tako učimo decu, a sa druge strane mi se ponašamo ovako kako se ponašamo. Životne vrednosti nije lekcija koja se predaje kroz tri časa na tri nastavne jedinice. Već se one kroz lični primer prenose na svoju rođenu decu pre svega, a onda i na svoje đake i ljude u okruženju - istakla je Dimitrijević.

