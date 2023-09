BAKA DANICI DOŠLO DA SEDNE I PLAČE Pokrali je na putu za Grčku pa vratili s Preševa! Propade letovanje a onda se javio ženski glas

Baka Danica pokradena na putu ka Grčkoj, vratili je sa Preševa, a taman kada je pomislila da je sve izgubljeno, javila se jedna žena

Kada je 6. septembra Ema iz Srbije unutar jedne Fejsbuk grupe namenjene ljubiteljima Grčke objavila da je jedna baka Danica krenuvši na more, na relaciji Pančevo-Beograd pokradena i da joj je zbog toga letovanje propalo, mnogi Srbi bili su potreseni samom situacijom, tražeći način da baki i pomognu. Nekoliko dana kasnije, pomoć je i stigla.

Baka u autobusu

Pomoć je stgla od članice grupe koja živi u Beogradu i potpisuje se kao Dnl. Naime, ona je naišla na Eminu objavu u grupi "Grčka info" i odmah je odlučila da baki koja se umesto na more, silom prilika vratila kući, pomogne.

Prvobitna Emina objava glasi:

"Hitno! Ako neko sada/uskoro prolazi preko graničnog prelaza Preševo ka Beogradu, a ima mesta za jednog putnika, molim vas da pomogne.

Jedna baka iz našeg autobusa je zaboravila dokumenta i mora da se vrati kući u Pančevo. Evo sada silazi iz autobusa, ime joj je Nedeljković Danica.

foto: Printscreen Facebook/Grčka info

Daću njen broj telefona, molim vas za pomoć. Ona je na graničnom prelazu na strani Srbije.

Međutim baka nije zaboravila dokumenta i novac, već je pokradena ili tokom pretovara na transferu Pančevo - Beograd ili tokom reda za WC na pauzama. Propalo joj je letovanje. Baka je pokradena, novac i sva dokumenta je ukradeno", napisala je Ema.

"Želim da pomognem" Njena objava zainteresovala je mnoge, a jedna žena rešila je i da pomogne. "Dobro veče. Molim za informaciju. Dotičnu gospođu sam pitala za informaciju u vezi bake jer želim da joj pomognem da ode na letovanje. Nije mi odgovorila već je zaključala objavu. Ako neko zna kako da stupim u kontakt sa bakom, molim da mi napiše. Hvala unapred", napisala je ona. Mnogi su u komentarima bili oduševljeni potezom ove gospođe, držeći palčeve da baka Danica ipak ode na more. "Čekam sliku bake na moru. Držim palčeve", "Ovo je strašno, kako mogu staru ženu da pokradu. Pokradena još u Beogradu sigurno pri ulasku u autobus", "Bravo za vas vi ste divna duša", "Svaka vam čast! Javite nam da li ste pronašli baku", bili su samo neki od komentara.

Baka Danici ukrali pozajmljen novac

Na ovu objavu, javila se i sama Ema, koja je zapravo i javila da je baka pokradena.

"Pozdrav. Baka je pokradena. Nema ni dokumenta, ni novac a još je pozajmila 100 evra da se vrati kući. Pitaću je sutra da vam pošaljem njen broj. Ona je stara pa je oprezna i pretpostavljam nepoverljiva pa vas molim da imate razumevanja. Tužno je kada neko skuplja toliko dugo za more i dođe do same granice i ostane u mraku sam", napisala je Ema.

Kurir.rs/Blic/Facebook Grčka info