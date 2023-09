Političke kontroverze tokom istorije često su umele da idu na štetu onih koji su vlast držali u svojim rukama. Sticajem okolnosti, vlastodršci bi zbog toga ponekad postajali tragične figure naše istorije – ili omraženi ili nikad prežaljeni, ili i jedno i drugo u isto vreme, zavisno od tabora opredeljenih "za" i "protiv". Bilo to njihovom odgovornošću ili spletom aktuelnih događanja, danas ih pamtimo kao ličnosti dramatičnih sudbina.

foto: Kurir televizija

Među njima bismo svakako mogli da navedemo i poslednjeg jugoslovenskog kralja. Petar II Karađorđević imao je za tako nešto mnogo preduslova: od porodičnih tragedija, okolnosti koje su ga zatekle do intriga i spletki zbog kojih je iznova padao u nemilost. Stavovi po tom pitanju i dalje su podeljeni, pa zaostavština kralja Petra II do danas nastavlja da izaziva interesovanje istoričara i laika. Povodom sto godina od rođenja kralja Petra II Karađorđevića, u emisiji Puls Srbije gostovali su Nebojša Damnjanović i istoričar i Miloš Pavković, generalni sekretar Udruženja Kraljevina Srbija.

Pavkoviće je konstatovao da je Kralj Petar 2. Karađorđević bio tragična ličnost u veoma turbuletnom periodu naše istorije.

01:39 KONTROVERZE OKO KRALJA PETRA DRUGOG! Istoričar: Njegova ženidba izazvala je ogromno negodovanje osim kod Engleza, A EVO I ZAŠTO!

- Svakako Kralj Petar drugi je jedna od bitnijih ličnosti u našoj istoriji i živeo je u jednom jako turbulentnom periodu naše istorije. U tom vremenu se ni neki iskusniji i vičniji političari ne bi snašli, a kamoli jedan dečak. Doživeo je tragičnu sudbinu. Doživeo je smrt oca kao jako mlad, zatim i izgnanstvo, a onda i to da bude ostavljen od svih, čak i od onih u koje se najviše nadao. Na kraju je monarhija ukinuta i on je ostao bez igde ikoga. Potucao se po svetu i umro je kao jako mlad i na jedan tragičan način. Tek dolazi vreme kada ćemo o njegovom životu više saznati, o svim njegovim vrlinama manama - rekao je Pavković.

Osvrnuo se i na ženidbu mladog kralja grčkom princezom Akleksandrom koja je izazvala velika negodovanja:

- Tu postoje razne pozadinske političke intrige. Njegova majka je bila protiv tog venčanja, da se on ženi u vrtlogu rata dok narod u Jugoslaviji stradaa. Postoje indicije da su Englezi podržavali njegovo venčanje da bi ga pridobili za sebe i odobrovoljili. S druge strane ono što je bitno jeste da kraljevska porodica dobije naslednika, a to je bio Aleksandar. Ostaje veliko pitanje da li bi se oženio ikada da to nije učinio tada. Ipak je dobio naslednika koji je nastavio kraljevsku lozu.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

08:58 Ovo je banja iz koje je kralj Petar I Karađorđević otišao u Prvi svetski rat