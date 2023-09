"MARIĆU, ARKAN ME JE POSLAO DA TE NAĐEM, UBIO BI TE TAJ DAN!" Šok intervju Vujičića o zemuncima, Šilerovoj, Čedi...

Foto: Shutterstock, Printskrin / You Tube, Nemanja Nikolić

Željko Ražnatović Arkan poslao u Crnu Goru Dragana Vujičića Begu da proveri gde se nalazi Milomir Marić. Bilo je to u vreme kada je Arkan pretio da će za šest meseci ubiti Marića.

- Arkan je bio ljut na tebe jer si ti u listu Profil pisao i dobro ali i loše. Pisao si kako je on maltene hteo da ubije svog oca. Bila neka infuzija, bolnica... I da je onda on navodno ocu izvukao tu infuziju da bi otac umro... Tad je bio jako ljut, priznao je jednom prilikom Bego u lice, i to usred emisije, Milomiru Mariću.

- J****u mu ja mater, pričao je Arkan za tebe.

Rekao mi je Arkan da idem u Crnu Goru i da vidim gde si. Kad sam stigao rekli su mi da si veče pre toga otputovao.

- Jel hteo da me ubije ili ne?, pitao ga je Marić.

- Pa taj prvi dan bi... Posle se ladio. Posle ste se koliko znam pomirili u Klubu književnika

ŠTA MI JE ARKAN PORUČIO

Bego nije odmah hteo da priča o svemu što zna o Arkanu ali ga je Marić odobrovoljio.

- Je.i ga, to je sve bilo vezano za bezbednost... Ne znam jel to dobro da pričam?

- Slobodno...

Arkana je uzela savezna udba. Rekao mi je da je dobio 16 pištolja na poklon.

- A što 16 pištolja?, pitao sam ga.

- Pa za svakog kog sam ubio dobio sam po jedan, rekao mi je Arkan.

Pričao mi je kako je tada država znala da ga ispoštuje. Gde god da je stigao, čekao ga je drugi pasoš, pare... Uvek ga je čekalo vozilo. A kad se sve završi, oni su brinuli o njegovoj bezbednosti.

Tvrdio je da je voleo Staneta Dolanca kao oca.

Arkan je mnogo voleo Jugoslaviju, kad je spalo svena Srbiju i Crnu Goru govorio je kako mu fali Juga i kako mu je ova zemlja mala.

ARKANOVA LJUBAV PREMA KOCKI

Arkan je najviše voleo kocku i dijamante. Pričao mi je kad uzme dijamante u ruke da ih onda po celu noć gleda kako sijaju. Igrao se sa njima... U početku je dosta imao dijamanata ali ih je trošio na kocku.

Ogromne pare je trošio na kocki. Rekao mi je da je jedno veče u Parizu izgubio milion dolara. U Beogradu je znao da gubi po 300-400 hiljada dolara za noć.

Kad više to nije mogao da izdrži onda je znao da sačeka da loptica padne na neki broj i da tek onda na njega stavi pare i potom traži isplatu.

Kad sam sa njim otvorio kazino onda je manje igrao. Ćenta je dolazio u taj kazino ali Arkan nije voleo kad Ćenta gubi jer nije voleo da mu uzima pare. Drago mu je bilo kad je bilo nerešeno.

Ljudi na početku u tom našem kazinu nisu verovali da će ako dobiju pare biti isplaćeni. Onda smo mi stavili jednu kasu koju smo izbušili na vhu i stavili staklo. Tu smo složili jedno 500.000 maraka da se vidi da imamo para.

Svakog petka nam nam je dolazilo po 50 Jevreja iz Izraela da kockaju. Svako od njih je bio dužan da 5.000 dolara promeni u žetone i da dnevno igra četiri sata. A oni su u našem trošku boravili u hotelu Jugoslavija.

Hteli su i da vide beogradski buvljak. Da vide šta tu ima... I onda smo ih vodili na buvljak. I u Skadarliju. Kockali su kod nas od petka do nedelje.

U naš kazino su dolazili svi osim Slobe Miloševića. Par puta je bio Zoran Lilić kao predsednik države, dolazilo je dosta ljudi sa estrade. Arkan mi je rekao da se sa Miloševićem sreo jednom u Sava centru. Mnogo ga je voleo ali je posle 1995. tvrdio za Miloševića da je izdajnik. A onda ga je Milošević ponovo oduševio 1999. što nije hteo da da Kosovo.

PLJAČKAO DA BI KOCKAO

Arkan mi je pričao da je on pljačkao da bi imao pare za kocku. Jednom je sa prijateljem igrao u kazinu u Francuskoj. Izgubili su tad ogromne pare, milion nečega... Iz osvete su zapalili ceo kazino.

Jednu banku u Švedskoj je opljačkao u jednom danu dva puta. Prvo oko 10 ujutru, jer su mu trebale pare da bi kockao. A drugi put oko 5 je uleteo u banku i opet im uzeo pare.

A jednom kada je pljačkao jednu zlataru u Nemačkoj gazda ga je udario kasom po glavi. Pao je u nesvest, došla je milicija, odvezli su ga u bolnicu. Kad su videli ko je, stavili su dva policajca sa njim u sobu a dvojica su bili ispred. Arkan je shvatio da mora da pobegne.

Glumio je tri dana da je loše. Iz kreveta je go jednog dana iskočio iz sobe, malo se izlomio na nekoj ogradi... Onda je go trčao kroz grad sve dok u jednom automobilu nije video mantil. Kamenom je razbio staklo uzeo mantil i tako otrčao na kraj grada gde su naši držali neku piceriju. Posle je odatle otišao nazad u Srbiju. Više nije odlazio u inostranstvo.

Sećam se bili smo jednom u gradu i počela je kiša. Bili smo u Knez Mihailovoj i uđemo u jednu randnju gde su prodavali kišobrane. Bilo je jedno 50 kišobrana. Arkan je kupio sve kišobrane da deli ljudima.

A jednom smo ušli u prodavnicu gde se prodavao kristal. On je mnogo voleo kristal jer ga je podsećao na dijamante.

Tražio je da mu prodavačica iznese sve da vidi što je bilo u radnji i stavi na pult. Kada je iznela on je rekao da mu sračuna... Sve je platio 35.000 maraka.

KAKO SAM UPOZNAO ZEMUNCE I SURČINCE

Surčince sam upoznao preko Limuna. Njemu sam radio nameštaj. I onda sam upoznao Čumeta i njemu sam radio onu njegovu firmu. Ja zemunce nisam ni znao ko su. Oni su dolazili kod Čumeta. Jedan dan su me pitali da im uradim kapiju u Šilerovoj. Tražio sam im za to 12.000 maraka. Platili su mi, ja sam to uradio a oni su nestali.

Zemuncima sam radio nameštaj u Šilerovoj, radio sam nameštaj u kući Dušana Spasojevića.

SUKOB ČUMETA I ZEMUNACA

Čume je bio otac zemunaca, on ih je napravio. On je bio pametniji i odvojio se malo. On je hteo da radi u jednom trenutku legalne poslove ali zemunci nisu hteli. Zemuncima je smetalo što je on postao biznismen.

- Zamisli sad Čumajilo nosi odela, rekli su mi zemunci.

Eto to ih je nerviralo. Oni su tad nosili trenerke. Prema meni su zaista bili korektni.

Meni su oni pričali da su oni dosta pomogli da se sruši Milošević. Čume je bio dobar sa njima a oni sa Legijom. Oni su Legiju prebacili na Đinđićevu stranu.

Legija se prema zemuncima ponašao kao prijatelj ali se nije ponašao kao šef.

Zemunci su mi za Đinđića govorili da je izdajnik. Voleli su mnogo Radovana Karadžića...

ROLEKS ZA ČEDU JOVANOVIĆA

Zemucni su često dolazili kod mene u Banovce. Imao sam jedan lep sat roleks dajtonu. I Dušan Spasojević mi je tražio da mu dam sat.

- Šta će ti sat?

- Hoću da ga poklonim jednom čoveku koji mi je mnogo pomogao. Ne znam kako da mu se zahvalim. Taj čovek je dolazio po mene u CZ i odvozio me uveče kući. Ja prespavam i onda me on ujutru vrati u CZ. I tako više puta. Dovodio mi je ćerku i ženu u posetu.

Dao sam mu taj sat. I tek kasnije sam video da je taj sat on dao Čedi Jovanoviću. I onda sam preko novina tražio da mi "potpredsednik vlade Čedomir Jovanović vrati sat."

Čeda se mnogo naljutio, bio je besan i rekao je Čumetu da će mi jeba.i majku, pošto je znao da je Čume dobar sa mnom.

Čedu nisam video u Šilerovoj ali mi je Spasojević rekao da je dolazio.

Što se Đinđića tiče Spasojević mi je rekao da ga je Đinđić više puta zvao telefenom u vezi sa otmicom Miroslava Miškovića. I na kraju mi je Spasojević rekao da više nije hteo da se Đinđiću javlja na telefon jer mu je bio dosadan.

Posle su zemunci bili ljuti na Đinđića, smatrali su da sve ono što priča na TV-u da laže. I onda su znali da ga gledaju dok govori i samo su rekli: "Jeba.emo ti majku... Doći će vreme".

