MILOŠ PRONAŠAO MAJKU PREKO FEJSBUKA: Rodila si me, a nikad neću moći DA TE ZOVEM MAMA

Davne 1992. godine Zdenki Mijailović uzet je sin koji je dat na usvajanje. Od tad ga nije videla. Međutim, Miloš Dubljević je svoju biološku majku uspeo da nađe preko Fejsbuka.

Nekada dete od samo dve godine, a danas momak od 34 godine našao se ponovo u zagrljaju svoje majke i prvi put video kako ona zapravo izgleda. Njihov susret je bio pun emocija, osmeha i suza, a oboje su imali da kažu samo jedno: "Ovo je sudbina!"

Majka kojoj je sin uzet, objasnila je kako je došlo do toga da joj Centar za socijalni rad oduzme prvorođeno dete.

- Odlučila sam da odem u Nemačku kada je Miloš imao dve godine. To je bilo vreme kada je počeo rat u Jugoslaviji, a ja sam rešila da za sebe i svoju porodicu stvorim uslove za život i da tamo i oni dođu. Međutim, nije bilo šanse jer su uveli vize. Nije bilo linija autobusa, aviona... Miloš je ostao sa svojim ocem. Međutim, on ga je ostavio samog, a dete ko dete, na momenat se popelo na ivicu prozora. Video ga je komšija, polako se primakao i skinuo ga odatle da ne padne. Neko od komšija je sve to prijavio.

Našao je na Fejsu Ne veruje ni da bi ga sada našla, da joj srednji sin, dodaje ona, nije čestitao rođendan na Fejsbuku. - Miloš je znao moje ime, ali nije znao gde sam. Dalja rođaka po ocu dala mu je informacije o meni. On me je tražio i na društvenim mrežama, gde je pronašao profil mog drugog sina. Video je njegovu objavu za moj rođendan i meni je nakon nekog vremena stigla poruka: "Konačno sam video svoju majku." Od tih njegovih reči bila sam u šoku. Preplavili su me strah i neverica jer nisam znala kakav je njegov stav o svemu što se desilo. Šta li misli o meni... Tada smo počeli da se dopisujemo. Ali on mi je odmah dao nadu i utehu jer je napisao da mi ništa ne zamera, da me ne osuđuje, da sam bila nemoćna i da će vreme sve uraditi za nas... Mojoj sreći nije bilo kraja. Spakovala sam stvari i došla u Srbiju da konačno zagrlim svog prvog sina - kaže Zdenka.

To je bio alarm za policiju i Centar za socijalni rad, jer sam ja bila u Nemačkoj, a njegov biološki otac, sa kojim je ostao, nije bio u kući. Ostavio ga je samog. To je bio razlog što ga je socijalni radnik uzeo i odmah su ga dali na usvajanje. Niko me nije obavestio, samo su ga odveli i do dana današnjeg nisu hteli da mi kažu ko su usvojitelji. Najveći problem u potrazi je bilo njegovo novo prezime koje je dobio, a koje ja nisam znala.

Miloš je naveo da osobe koje su ga usvojile doživljava i oseća kao svoje roditelje, a da Zdenku poštuje.

"Sa 13 godina sam saznao da sam usvojen, posle toga sam sam u sebi preispitivao da li da tražim svoju majku. Roditelji su mi rekli da me nisu ranije obavestili o tome ko mi je majka, u strahu da ću otići od njih.

Majka koje me je usvojila mi je rekla pre nego što je preminula, da mogu da pronađem Zdenku ali da je ne zaboravim. Volim roditelje koji su me usvojili i doživljavam ih kao svoje roditelje. Kad sam pročitao Zdenkinu knjigu, dvoumio sam se da li da je upoznam, jer sam se osećao razočarano.

Ne zameram joj ništa ali ne mogu da zaboravim ko me je podigao i ne osećam se kao deo njene porodice. Zdenka mi je draga ali ne mogu da joj se obraćam sa mama jer 30 godina ništa o njoj nisam znao", rekao je Dubljević.

I Zdenka je bila usvojena U razgovoru za naš list Zdenka je otkrila da je i ona sama bila usvojena, i to već pri izlasku iz bolnice. - Imala sam sreće da me je usvojila osoba koja je bila više nego majka. Ona je preminula 1992. godine, kada sam ja otišla u Nemačku. Kao i ja, i Miloš je imao lepu sudbinu sa majkom koja ga je usvojila. Zato sam ja, nakon svega što sam u životu proživela, rešila da napišem knjigu "Osuđena", u kojoj sam opisala celokupnu golgotu koju sam preživela. Kroz nju sam želela da pošaljem poruku da nikad ne treba stajati i to sam i dokazala kada sam ponovo zagrlila svog Miloša - rekla je ova hrabra žena.

Zdenka je navela da bi sve drugačije uradila da je mogla. "Ne mogu da mu zamerim na ovakvoj reakciji, povredilo me je što mi ranije nije sve ovo rekao jer bih zaista želela da mi je to preneo. Da mogu da vratim vreme drugačije bi postupila ali nažalost to nije moguće", navela je Zdenka.

Miloš je dodao kako mu je falila majčinska toplina i da se u svojoj poseti Zdenki u Nici osetio kao da emocija koju je od nje i njene porodice dobio nije bila prava.

"Video sam kako se ona ophodi prema svojim ostalim sinovima i osećao sam se kao da sam tu suvišan, kad smo se susreli na televiziji reagovao sam emotivno, kako nju ne bih povredio", izjavio je Dubljević.

