POČINjE ČETVRTA SEZONA PROGRAMA NIS ENERGY NIS otvara vrata mladim talentima

Kompanija NIS i ove godine pruža šansu mladim talentovanim ljudima da putem programa „NIS Energy“ učine prve karijerne korake u kompaniji. U ovom jednogodišnjem plaćenom programu mogu da učestvuju diplomci i master studenti odabranih fakulteta sa dobrim poznavanjem engleskog jezika i MS Office paketa. Konkurs programa „NIS Energy“ je otvoren od 11. septembra do 1. oktobra, a prijava se može podneti slanjem biografije putem linka na sajtu kompanije NIS. Na konkursu mogu učestvovati master studenti ili diplomci Fakulteta organizacionih nauka, Ekonomskog, Mašinskog, Rudarsko-geološkog, Saobraćajnog, Elektrotehničkog, Tehnološkog, Tehnološko-metalurškog, Tehničkog i drugih srodnih fakulteta. Nakon selekcije biće izabrano 25 kandidata koji će potpisati jednogodišnji ugovor o radu sa kompanijom NIS. Program će trajati od 15. januara 2024. do 15. januara 2025. godine, a nakon njegovog završetka polaznicima se otvara i mogućnost stalnog zaposlenja u NIS-u, ukoliko za to postoji obostrani interes.

foto: Promo

„NIS Energy“ obuhvata širok spektar oblasti uključujući finansije i analitiku, digitalne inovacije, prodaju i logistiku, oblast ljudskih resursa. Pored rada sa mentorima, polaznike programa očekuju i praktična obuka, poseta sektorima kompanije NIS, teorijska predavanja od strane vodećih stručnjaka iz industrije, ali i trening „mekih“ veština uz posete važnim aktivama kompanije, među kojima su rafinerija u Pančevu i benzinske stanice. Kroz individualne projekte polaznici mogu da iskažu svoju kreativnost, a nakon šest meseci programa dobiće zadatak da pripreme projekat iz odabrane oblasti, koji će kasnije prezentovati menadžmentu svog sektora. Na ovaj način NIS nastavlja da pruža šansu mladim stručnjacima da se pridruže timu od više od 11.000 zaposlenih. Do sada je program „NIS Energy“ završilo 37 polaznika i svi su ostali da rade u NIS-u i nakon završetka programa. Kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Srbiji, NIS veruje da su mladi stručnjaci nova energija koja će doprineti razvoju kompanije.

Promo