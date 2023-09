"OVIM SE SKREĆE PAŽNJA SA OZBILJNIJIH PROBLEMA" Profesorka o uvođenju dres koda u škole: Tinejdžeri oblačenjem iskazuju ličnost

Od početka nove školske godine, neke od osnovnih i srednjih škola u Srbiji uvele su dres kod, ali nekolicina roditelja se pobunilo protiv detalja ovog pravilnika.

Ono što bode oči javnosti je to što je dečacima zabranjeno da nose donje delove trenerke, a devojčicama helanke.

Podsetimo, Trinaesta beogradska gimnazija je pre početka školske godine na svom sajtu objavila pravilnik o oblačenju.

Povodom obrazloženja ovog pravlinika, gošća jutarnjeg programa Kurir televizije je Katarina Šćepanović, Forum beogradskih gimnazija.

- Pravilnici postoje oduvek, a mi skrenemo pažnju roditeljima na prvom roditeljskom sastanku, deci je takođe skrenuta pažnja, a naravno da im se i u toku godine napomene ukoliko bude potrebe. Meni nije jasno zbog čega se pojavila bilo kakva polemika, pravilnike svi imamo. Čini se kao da je ovo predmet da se skrene pažnja sa pravih problema. Imamo i suviše problema i važnih stvari da bismo se bavili ovako banalnom temom. To je senzacija za nedelju dana. Jako puno tema ima, veća tema je bila recimo smernica ministarstva.

Potom se osvrnula na ideju da se uvedu uniforme u škole:

- To je tema koja se godinama vrti, a pre svega mislim da je to finansijski neizvodljivo, bilo bi vrlo teško sprovesti tako nešto. Ne verujem da je to nešto u šta bi trebalo da se upuštamo. Svakako da je u srednjoj školi, tinejdžerima, bitno šta oblače, tako iskazuju i delove svoje ličnosti, pripadnost nekoj kulturi... Smatram da ih ne bi trebalo sputavati u tome. Samo im treba staviti do znanja da nešto prelazi granicu ukusa.

