POLICAJAC HEROJ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV O SPAŠAVANJU DEVOJČICE: Ovakve situacije su česte, ali osećam se DOBRO ŠTO SAM POMOGAO

Dok su kordoni policije u subotu održavali bezbednost na ulicama Beograda, jedna devojčica sa slomljenom rukom nalazila se sa mamom u taksiju u dugoj koloni vozila. Policija je ponovo pokazala šta su prioriteti i svojom intervencijom iznenadili su devojčicinu majku Anu, a ona nije htela da sakrije veliku zahvalnost na brzoj reakciji srpske policije.

Kome to Ana duguje zahvalnost i ko je pomogao Ani i njenoj ćerki, saznala je novinarka Milica Stanojević od Slaviše Spasojevića, saobraćajnog policajca.

- Tog dana sam radio kao saobraćajni obezbeđivač, tačnije, moto patrolirao sam na raskrsnici ulica Admirala Geparta i Balkanska. Dok sam usmeravao saobraćaj za taksije i vozila, pristupila mi je gospođa i zamolila za pomoć.

Objasnila mi je da je njena ćerka slomila ruku i pitala me za najbrži put do Tiršove bolnice. S obzirom na to da sam znao da je cela ulica zatvorena, kontaktirao sam komandira koji mi je odobrio da pratim put prema ulici Kneza Miloša.

Doslovno smo stigli do Tiršove za samo dva minuta. Osećao sam se dobro zbog svoje pomoći, a mama devojčice, Ana, bila je veoma zahvalna. Međutim, nisam imao priliku da se lično čujem s njom i ne znam kako se devojčica sada oseća.Takve situacije se dešavaju, iako su česte, uvek smo tu da pomognemo. To je deo našeg posla - ispričao je Spasojević.

