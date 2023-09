STALNI RADNI ODNOS ZA 4.000 MEDICINSKIH RADNIKA: Ministarka Grujičić objasnila ko ima PREDNOST za državni posao u zdravstvu

Ministarka zdravlja Danica Grujičić istakla je juče da će biti primljeno u stalni radni odnos oko četiri hiljade medicinskih radnika i to oni koji su bili zaposleni tokom Kovida.

- Svi će odlukom Vlade dobiti posao za stalno. Neko će morati da ode u Dom zdravlja, neko u bolnice, možda neko neće biti na specijalizaciji koju želi, ali će sigurno pronaći sebe u specijalizacijama koje im bude ponuđene. Stotinak ljudi treba da se zaposli na Kosovu i Metohiji. Moja molba direktorima je da zapošljavaju isključivo ljude koji tamo žive, a ne ljude koji dolaze iz Srbije, provedu dole dva dana i vrate se nazad - rekla je Danica Grujičić, govoreći o novim radnim mestima i poslu u zdravstvu.

U interesu svih je, dodaje Grujičić, da naše ustanove za koje Republika Srbija odgovara budu dobro opremljene, da se ne pravi katastrofa i da se ne pojavljuju neki neregistorvani lekovi.

foto: Zorana Jevtić

- Srbija izdvaja puno da pomogne našem narodu na Kosovu. Veliki problem je nastao oko snabdevanja, prehramenih proizvoda, lekova, opreme i gledamo da se to reši jednom, jer sva ta oprema treba i Albanicima. Nije tačno da oni ne idu u naše bolnice i da se ne leče kod naših doktora. Medicina je iznad nacija i bolesnom čoveku moramo da pomognemo. Svima je u interesu da naše ustanove za koje Republika Srbija odgovara budu dobro opremljene, da se ne pravi katastrofa i da se ne pojavljuju neki neregistorvani lekovi. Juče je Alims zabranio jedan lažni lek, koji se koristio kao botoks za plastičnu hirurgiju, ali se ispostavilo da je neadekvatan sastav leka. Mi smo zabranili promet. Sada bi ta kuća, koja se bavi prometom trebala da bude kažnjena i da se više nikada ne pojavi na tržištu. Mi ćemo podići krivičnu prijavu, tako da Ministarstvo zdravlja radi na tome. Ne znam kako se zove tačno firma, ali je uvoznik iz Srbije. Proizvođač pravog leka je signalizirao da se pojavio lažni lek - kaže ministarka zdravlja i dodaje da je zbog toga digitalizacija jako potrebna na čemu se već radi.

O lekovima o trošku RFZO

Istakla je da joj je drago što je Srbija odobrila lek za spinalnu mišićnu atrofiju o trošku Fonda u Tiršovoj.

- Postoji samo lekovi za pet vrsta retkih bolesti i za koje ne znamo kakav će njihov efekat biti za 20 godina, tek su počeli da se daju. Dobro je što je za spinalnu mišićnu atrofiju, Republika Srbija odobrila lek o trošku Fonda u Tiršovoj i to je prava stvar. To je dokaz kvaliteta naših zdravstvenih ustanova, a posebno mi je drago što je to naša dečija ustanova. Ne sumnjam da bi taj isti lek mogao da se dobije u Institutu za majku i dete, Vojvodine, na Novom Beogradu, ali je velika stvar da je jedan tako skup lek nabavljen. Država je prepoznala da nabavi te lekove U razgovorima Republičke stručne komisije sa Udruženjima pacijenata sa retkim bolestima, saznali smo da postoji mnogo sitnih zahteva, koji državu zaista ne koštaju ništa. Zdravstvo je već opredelilo sredstva koja su već prebačena Fondu, tako da će lekova biti, oni koji se pojave u perspektivi. Ja se iskreno nadam da će svi ti lekovi biti efikasniji i da će za jedno 20 godina, neki novi ministar zdravlja reći, dobro je što je Srbija među prvima nabavila lekove o trošku Fonda - rekla je Grujičić u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1.

foto: Nemanja Nikolić

Transplantacija bubrega u Srbiji

Ministarka Grujičić je navela da razume sve one koji nestrpljivo čekaju na transplantaciju, ali da bi promena zakona o saglasnosti porodice, što usporava proces, dovela do velike zabune u narodu.

- Transplantacija je nešto na čemu radimo. Mnogi nisu zadovoljni promenama predloženog zakona, zato što nije ukinuta saglasnost porodice. Ja razumem sve one koji čekaju organe, njihove porodice i zbog čega su nestrpljivi, međutim to je prilično kompleksan problem. Krenuli smo pre nekoliko godina dobro, ali ja ne znam zašto je to stalo. U ovom trenutku mi smo uključili VMA i Sremsku Kamenicu, kao i sve one koji imaju mogućnost i imaju hirurge koji mogu da izvedu operacije, naravno i Klinički centar je tu, ali je sporo zato što se traži, kada kod pacijenta nastane moždana smrt, saglasnost porodice. Mislim da u ovom trenutku, kada bismo to isključili, došlo bi do velike zabune u narodu. Mora ceo program da zaživi i mi smo skoro imali situaciju, da se uzmu organi, ali ti organi nisu bili adekvatni. Moramo da osnažimo bolnice, ne samo Kliničko bolničke centre, nego i sekundarne opšte bolnice, da imaju opremu kojom može da se dokaže moždana smrt i ono što je najvažnije, Hitnu pomoć da zamolimo ako nisu sigurni da li je pacijent umro pre tri ili pet minuta, da krenu sa reanimacijom, da uspostave rad srca, da intubiraju pacijenta, stave ga na respirator i dovezu ga do prve bolnice. Nekada vidite da čovek ne daje znake života, ali ako krenete sa reanimacijom, srčana radnja se pojavi. U narednom periodu kada se taj pacijent prati, jer se u njega stavljaju svi mogući lekovi, popravljate mu stanje organizma i on onda postajepogodan, iako on u prvom trenutku ne deluje da jeste. Zbog toga je potrebna dobra opremljenost Hitne pomoći, potrebne su jedinstvene liste na kojima radimo upravo, inače liste postoje za srce i jetru. Oko 780 ljudi čeka na bubreg, sedamdesetak za srce i preko šezdeset ljudi čeka na jetru - rekla je dr Danica Grujičić u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1.

Iako se uveliko govori o novom soju korone, dr Danica Grujičić ističe da neće doći do zatvaranja, kao i da je klinička slika pacijenata znatno slabija.

foto: Zorana Jevtić

- Povećava se broj, ali nije drastično. Klinička slika je jednostavna: temperatura, malaksalost i kijavica. Ne verujem da doći do zatvaranja i u tome nije rešenje. Rešenje je u jačanju Torlaka i da mi sutra proizvedemo našu antikovid vakcinu. Tu ja vidim mogućnost da mi budemo obezbeđeni - rekla je Danica i dodaje da je u Srbiji veliki porastonkoloških bolesti.

- Onkološke bolesti, kao i kardiovaskularne će u jednom momentu nažalost prevladati. To je tendencija svuda u svetu, a posebno u ovim krajevima gde smo imali više vrsta zagađenja hemijskog, radijacijskog i svega ostalog. Dobro je da ćemo imati Biofor, gde mi možemo da dokažemo šta je nama urađeno 1999. godine i ne samo nama, već čitavom regionu. Po smrtnosti se smenjujemo mi, Mađari i Hrvati. Nešto se desilo na Balkanu, što se nije desilo u drugim krajevima. Društvo Srbije protiv raka izdalo je i monografiju gde su zaista naučnici pisali radove, koji su pratili zagađenje u životnoj sredini. Mi smo napisali kako izgleda taj linearni rast onkoloških bolesti, ali ono što je dobro, bez obzira na tu učestalost je to, što vi sada imate HPV vakcinu. Vakcine su bezbedne i moja preporuka roditeljima je da o tome razmišljaju i vakcinišu decu - ističe ministarka.

Gojaznost kod dece

Govoreći o gojaznosti dece ministarka Grujičić je rekla da pored kockarnica u blizini škole, treba zabraniti i prodavanje brze hrane.

- Imamo procenjeno da preko 30 odsto naše dece ima problem sa prekomernom težinom. Radi se o kvalitetu hrane koja im je dostupna. Bilo bi dobro da možemo da obezbedimo dostavljanje hrane, kao što se to radi bolnice - rekla je ministarka.

U vezi mere zabrane pušenja u zatvorenom prostoru Grujičić dodaje da pušači imaju godinu dana da se pripreme za nove mere, a mlade savetuje da izbegavaju bilo kakvu vrstu cigareta.

VMA se konačno vraća kući

- Civili su uvek mogle da se leče, ali je nekako VMA uvek bilo po strani. Mislim da nema razloga da naše kolege, koje su zaista vrsne, budu van sisitema. Postoje neki sigurnosni razlozi, zbog kojih oni imaju svoj informativni sistem, ali idemo ka tome da jednako bude zaštićen. da se ispravi velika nepravda prema osiguranicima zdravstvenog Fonda vojske, jer nisu imali pravo, sem u izuzetnim slučajevima da se leče u civilnom sektoru. Jedan deo će ostati zakonski pod kontrolom, a drugi će biti u sisitemu. Programom transplatacije VMA će biti tretiran kao peti Klinički centar - zaključila je dr Danica Grujičić.

Kurir.rs/Telegraf