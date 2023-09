NASILNICIMA NA DRUMOVIMA JE ODZVONILO: Ko napravi teži prekršaj u saobraćaju, OSTAĆE BEZ VOZILA! Posebni akcenat na trotinete

Srbija je dobila izmenjeni Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, nakon što su i poslanici u Skupštini Srbije prošle nedelje usvojili predložene izmene i dopune ovog dokumenta, i samim tim stekli su se uslovi da počnu da se primenjuju odredbe na osnovu kojih će se oduzimati vozila zbog najteže učinjenih prekršaja.

Zakon je Skupština Srbije usvojila u sredu, 6. septembra, a odmah sutradan je objavljen u Službenom glasniku. Počinje da se primenjuje 8 dana od dana objave, odnosno u petak, 15. septembra.

Prema novom Zakonu umesto isprave, propisuje se oduzimanje predmeta, odnosno vozila, od vozača koji je u poslednje dve godine osuđivan za teže prekršaje.

foto: kurir tv

Gost jutarnjeg programa koji je građanima približio izmenjeni zakon je Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja

- Posle dužeg vremena, usvojili smo zakon koji pristupa sutra na snagu. Verujemo da će ove izmene doprinetu bezbednosti u saobraćaju i da će uticati na svest pojedinaca. Smatram da se ne isplati praviti prekršaje, već da nastojimo da promenimo loše navike. Ovih dana smo imali atipične saobraćajne nesreće, koje su neobjašnjive. Nekoliko stvari su bile goruće teme, u planu je da se piše nov zakon, ali ove stvari nisu mogle da čekaju to. U Srbiji ima negde oko 250.000 trotineta, a njihovo učešće u saobraćaju nije bilo utvrđeno, to je moralo hitno da se reši. Regulisana je oblast pod kojim uslovima, na kojim površinama i ko sme da upravlja električnim trotinetima.

Nakon toga se prisetio jednog neuobičajenog slučaja na el. trotinetu:

01:26 VOZIO TROTINET NA AUTO-PUTU, MORAJU BITI SVESNI SVOJE ULOGE Koković žestoko osudio: Ovo su kazne u izmenjenom zakonu!

- Postoje slučajevi koji voze jače trotinete nego što je propisano, a imali smo situaciju kada je lice vozilo električni trotinet na auto-putu brzinom od 80 kilometara na čas. To je opasno po život, a može utica i na život vozača putničkih automobila. Trotinetaši moraju da shvate svoju ulogu i da budu svesni kakve povrede mogu naneti sebi i drugima.

Potom je izrekao kakve su kazne za različite vrste udesa:

- Za nanošenje lakših telesnih povreda propisana je kazna od 30 do 300 hiljada dinara ili kazna zatvora od 30 dana do tri godine. Za nanošenje teških telesnih povreda propisana je kazna od jedne do osam godina zatvora, a za nanošenje smrtnih povreda kazna je od dve do 12 godina. Treba to ponavljati i apelovati.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:42 KAKAV ELON MASK: Đorđe je prvi izmislio električni automobil i ti u Srbiji