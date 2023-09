RANA DIJAGNOSTIKA KARCINOMA DOJKE SAD SE MOŽE OBAVLJATI I NA JUGU SRBIJE

Pacijentkinje sa karcinomom dojke sa juga Srbije od sada neće morati u Beograd na stereotaksičnu vakumasistiranu biopsiju jer je Univerzitetski klinički centar Niš dobio najsavremeniju stolicu za izvođenje ove dijagnostičke metode. U borbi protiv karcinoma dojke rana dijagnostika je najvažniji lek, a da bi se pregledi obavili neophodna je adekvatna medicinska oprema koja je u Centar za radiologiju stigla uz podršku Fondacije Mozzart.

Uz pomoć stručnjaka sa Klinike za endokrinu hirurgiju i Centra za radiologiju UKC Niš, sa ovom dijagnostičkom stolicom, uspostavljanje dijagnoze, a samim tim i lečenje biće brže i efikasnije.

“Donacija koju smo dobili uz pomoć prijatelja iz Fondacije Mozzart omogućiće kvalitetniju, bržu i efikasniju dijagnostiku karcionoma dojke koji je od 2021. godine najčešći karcionom u ljudskoj populaciji. Mi ćemo uz pomoć naših kolega sa radiologije i Klinike sa endohirurgiju omogućiti da se dijagnoze postavljaju brže jer kada se to na vreme uradi onda tumor dojke postaje izlečiv. Sa ovim aparatom i stolicom smo zaokružili sve što smo radili u prethodne dve godine i omogućili da Univerzitetski klinički centar u Nišu postane jedina referentna i najvažnija ustanova južno od Beograda” rekao je generalni direktor UKC Niš prof. dr Zoran Perišić.

Svake godine u našoj zemlji oboli oko 4.000 žena od karcinoma dojke, a 1.700 umre od ove opake bolesti.

“Postoje promene dojke koje mogu da se verifikuju ultrazvučno i da se biopsiraju, ali postoje i promene koje zahtevaju stereotaksičnu biopsoju koja se radi uz pomoć mamografa i ova stolica upravo to omogućava. Do sada je ona bila samo na Institutu za radiologiju i onkologiju Srbije gde smo mi naše pacijentkinje sa juga slali. Sa ovom donacijom mi to više nećemo raditi i pacijentkinje sa juga će od sada moći preglede da rade i u Kliničkom centru Niš” ističe doc. dr Miodrag Đorđević direktor Klinike za endrohirurgiju.

Jelena Zrnzević iz Fondacije Mozzart je istakla da tim lekara iz Niša ulaže velike napore kako bi onkološki pacijenti u Nišu bili adekvatno zbrinuti.

„Naša inspiracija su svakako lekari koji sigurno svaki svoj radni dan završavaju znajući da su nekom pomogli i učinili dobro delo. Misija Fondacije Mozzart je da im omogućimo što bolje uslove za rad sa pacijentima što je bio i glavni cilj projekta koji smo pokrenuli sa Ministarstvom zdravlja početkom godine. Od tada smo obišli mnogobrojne zdravstvene centre od Subotice do Gnjilana i donirali medicinski opremu kako bismo olakšali rad lekarima i stvorili bolje uslove za rad” dodala je Jelena Zrnzević iz Fondacije Mozzart.

POMOĆ STIŽE U SVE KRAJEVE ZEMLJE

Od početka godine Fondacija Mozzart uputila je brojne donacije zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Ginekološka stolica stigla je na adresu Onkološkog dispanzera Opšte bolnice u Čačku a ultrazvučni aparat Domu zdravlja Savski venac. Novo sanitetsko vozilo stiglo je Zdravstvenom centru Knjaževac, prevremeno rođene bebe u Paraćinu i Prokuplju zbrinjavaju se u novim inkubatorima, Opšte bolnice u Subotici i Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu opremljeni su savremenom medicinskom i računarskom opremom. Mališani sa teškim opekotinama iz celog regiona leče se uz pomoć revolucionarnog sistema za transplantaciju kože koji je Fondacija Mozzart donirala Inisitutu za majku i dete.

