PLJUSKOVI ĆE SE VEČERAS SRUČITI NA OVE DELOVE SRBIJE: Za vikend pred nama očekuje nas promenljivo vreme

Nakon dužeg niza pravih letnjih dana, današnji dan doneo je tek neznatno osveženje, ali i više oblačnosti, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i to kao posledica premeštanja oslabljenog hladnog fronta.

Ipak, ostalo je i dalje vrlo toplo, uz temperature u većini predela oko 30°C. U toku večeri kiša i pljuskovi očekuju se u zapadnim predelima Srbije. Oblačnost sa padavinama iz Bosne u ovom času premešta se dalje na istok i posle 22 časova doneće kišu i pljuskove zapadu Srbije, uglavnom Zlatiborskom okrugu. Tek ponegde biće uslova za pljuskove sa grmljavinom. Na svom putu ka centralnim predelima Srbije ova oblačnost će slabiti, tako da se u centralnim predelima padavine ne očekuju.

U ostalim predelima Srbije u toku večeri i noći biće potpuno suvo. Ove večeri širom Srbije je toplo, uz temperature od 20 do 25°C, u Beogradu je 24°C. Svežije je na planinama, Zlatibor i Sjenica mere oko 15-16°C, Kopaonik 11°C.

Inače, noć pred nama biće topla, zbog više oblačnosti, uz temperature od 13 do 19°C, u Beogradu oko 18°C. Petak će kišu i pljuskove sa grmljavinom doneti južnim, jugozapadnim i zapadnim predelima Srbije, nešto kasnije i jugoistočnim predelima.

Više padavina očekuje se posle podne i uveče i to na jugu i jugozapadu Srbije, uz intenzivnije pljuskove sa grmljavinom, a u ovim predelima moglo bi da padne od 10 do 20 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više.

Na severu i na istoku Srbije i u Beogradu u petak će biti suvo. Petak će biti nešto svežiji, a maksimalna temperatura biće od 25 do 29°C, u Beogradu do 26°C. Za vikend znatno više sunca, naročito u nedelju, a kiša se još očekuje prvog dana vikenda ujutro i to na jugoistoku Srbije. Drugog dana vikenda biće i toplije, uz temperature u većini predela oko 30°C.

