UŠLI SMO U 9. TALAS KORONE! Dr Radovanović otkrio kad će biti epidemijski vrh: Svaki drugi će JEDNOM U DVE GODINE DOBITI KOVID

Novi talas koronavirusa nezaustavljivo hvata zalet i u Srbiji, sudeći po najnovijim brojkama koje je Ministarstvo zdravlja objavilo na sajtu covid19.rs

Prema objavljenim podacima, u poslednjih nedelju dana u Srbiji je na kovid 19 testirano 7.437 građana, od kojih je čak 1.529 zaraženo ovim virusom. To je značajno povećanje broja inficiranih za sedam dana, budući da je u prethodnoj nedelji potvrđeno 964 zaraženih od 5.647 testiranih.

Zdravstvene ustanove u Srbiji tokom poslednje dve nedelje bore se sa gužvama, pred ambulantama su kolone pacijenata pozitivnih na korona virus. Među zaraženima sa teškom kliničkom slikom, najviše je starijih od 85 godina.

Prof. dr Zoran Radovanović kaže da se radi se o talasu koji je krenuo još sredinom leta.

- To bi bio deveti talas od početka pandemije. I mi moramo da se naviknemo da živimo sa tim. Kao što je grip, neminovnost, biće i kovid. Stalno ćemo imati talase, ali ono što je bitno je da je najgore za nama. Tako da će kovid biti ne baš kao grip, jer grip se javi samo zimi, pa ga onda nema. Kovid će biti malo ravnomernije raspoređen, ali sa tim epidemijskim vrhom u hladnim mesecima. I to je neminovno - objasnio je prof. dr Radovanović za TV Prva.

Istakao je da je broj stvarno zaraženih neuporedivo veći od 1.500.

- Ima puno zaraženih, ali ljudi su navikli, ostaju kod kuće i ne testiraju se. Samo oni koji imaju ozbiljniju kliničku sliku ili su malo više zabrinuti zbog osnovne bolesti, hroničari se jave lekaru - objašnjava Radovanović i dodaje:

- Svi govore o erisu koji se javio još u februaru, kasnije imamo i pirolu koja se pojavila u Danskoj u julu. Sve su to varijante omikrona i to su virusi koji izazivaju blažu kliničku sliku. Računa se da će svaki čovek jednom u dve godine dobiti kovid, u budućnosti. Važno je da, ako može, učini da to bude što ređe, jer čak i kod blage kliničke slike postoji rizik od tog dugog kovida. Bolje je ne biti žrtva infekcije - zaključuje prof. dr Radovanović.

Podsetimo, prof. dr Radovanović rekao je za Kurir da što se tiče simptoma erisa, podvarinate omikrona da su u suštini isti kao i ranije, samo je promenjena učestalost.

- Lista simptoma je velika, ali sada su češći glavobolja, gušobolja, kašalj i kijavica, a manje ima onih težih simptoma poput nedostatka daha, gubitka čula mirisa i ukusa ili povišene temperature. Nisu nestali ti simptomi, ali ređe se javljaju.

