NASILJE NAD JEZIKOM UVOD JE U NASILJE NAD ČOVEKOM: Održana završna svečanost 90. Vukovog sabora (FOTO)

TRŠIĆ - Na otvorenoj pozornici u Tršiću, rodnom selu reformatora srpskog pisma i azbuke Vuka Stefanovića Karadžića, juče je održana završna svečanost 90. Vukovog sabora.

Posle ‘‘Himne Vuku’‘ Stevana St.Mokranjca i podizanja saborske zastave pozdravnu reč upustio je Vidoje Petrović, gradonačelnik Loznice, a tradicionalnu saborsku besedu održao patrijarh srpski Porfirije.

Petrović je rekao da je juče bio veliki dan za Tršić, Loznicu, Srbiju i naš narod gde god se on nalazio. Kada jedna manifestacija traje 90. godina i okuplja svake godine sve generacije kroz programe, to znači da jer razlog njenog postojanja nešto bez čega jedan narod ne bi imao svoj identitet.

Već 90 godina se okuplja srpski narod u Tršiću da slavi, čuva i neguje svoje pismo i jezik. On je citirao Stefana Nemanju, da ’’posle izgubljenog jezika nema naroda’’ i kazao da je srpski narod sačuvao svoj jezik, svoje pesme, kulturu i običaje, svoj identitet i vekovna ognjišta.

- Vukov sabor je naša svetinja, mesto i pismo, a naša ćirilica neusahla tajna kao i tajna rađanja. Citirao bih Duška Radovića koji je rekao – Volite srpski jezik svakog dana pomalo. Srpski jezik nema nikoga drugog osim nas’’ – kazao je Petrović na početku svečanosti. Srpski jezik, jezik Vuka i Dositeja, Svetog Save i kralja Milutina, destopa Stefana Lazarevića i Đurđa Brankovića, Andrića i Crnjanskog, temelj i kolevka, sadržaj i prostor, hram i dom našeg nacionalnog identiteta nalazi se i danas na udaru onih sila koje nastoje da ga promene i izvitopere, da mu preseku dotok životodavnih sokova i da ga obezliče, kazao je, pored ostalog, u besedi patrijarh srpski Porfirije.

Na saboru Među prisutnim gostima juče je na saborištu bila izaslanica predsednika Srbije i ministarka kulture Maja Gojković, savetnik predsednika za kulturu Dejan Savić, državni sekretari u ministarstvu odbrane i prosvete, predstavnici sudstva, tužilaštva, Vojske Srbije, MUP-a SPC i brojni drugi gosti. Posebnu pažnju i buran aplauz od svojih zemljaka dobila je Tamara Vučić, supruga predsednika Srbije Aleksandra Vučića, inače, rođena Lozničanka.

- Ne treba posebno isticati jer je prepoznatljivo, ali treba podvući jer izgleda da nije svima i do kraja jasno, da ovde nije reč o jeziku kao nekom izdvojenom, samosvojnom fenomenu. Promena jezika za cilj ima promenu čoveka koji ga govori, koji na njemu misli i piše, peva i plače. Koji je tim istim jezikom formiran i kojim on formira druge. Ova nasilna promena ima izgled filološkog, ali je ona u stvari antropološki fenomen. Nasilje nad jezikom koje gledamo i kome se suprostavljamo danas tek je uvod u nasilje nad čovekom. Ukoliko pristanemo na ukidanje slobode u razvoju i spontanosti u procvatu jezika i iste zamenimo odozgo, tačnije reći odozdo, nametnutim promenama i pravilima učinili smo prvi korak u ukidanju slobode svakog čoveka da bude ono što jeste i da se razvija u pravcu u kome želi da ide. Sa zaprepašćenjem gledamo kako politički komesari jezičke revolucije šire svoju novu veru, svoj novogovor prividne korektnosti i lažne ravnopravnosti, nastojeći da živi jezik Vuka i Dositeja sabiju ili rategnu u prokrustovske postelje svojih ideoloških i političkih ciljeva. Nadu uliva činjenica da ova nastojanja ne prolaze bez otpora i da se na sve strane naše zemlje podižu glasovi u odbranu jezika kao jednog od osnovnih ljudskih prava. Ta prava danas, kao i uvek do sada, zajedno sa institucijama od nacionalnog značaja, brojnim fakultetima i institutima brani i braniće Crkva – poručio je patrijarh iz Tršića.

Na otvorenoj pozornici zatim je koreodramu ‘’Venac igra u slavu Vuka’’ izveo ansambl narodnih igara i pesama Kosova i Metohije ‘’Venac’’ iz Gračanice. Jubilarni sabor otvoren je 11. septembra i tokom minule sedmice održano je više različitih programa. Vukov sabor je naša najstarija i najmasovnija kulturna manifestacija. Prvi je održan 17. septembra 1933, i od tada se svake godine uoči Male Gospojine u Tršiću okupljaju poštovaoci Vukovog dela. Organizatori Vukovog sabora su Centar za kulturu “Vuk Karadžić” i Grad Loznica, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture.

