GLAVNI IZAZOV 5G MREŽE NIJE ZRAČENJE VEĆ NEŠTO MNOGO OZBILJNIJE? Mašinski inženjer: To je nešto što se odnosi na ČITAV ljudski rod

Srbija bi trebalo da dobije 5G mrežu! Danas kreće javna rasprava, a nakon toga nadmetanje za dodelu frekvencija. Mreže pete generacije predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata digitalne transformacije društva, tačnije četvrte industrijske revolucije.

foto: Kurir televizija

Ovim povodom u jutatnjem programu Kurir televizije gostovali su Slobodan Dimitrijević, mašinski inženjer - predsednik Srpsko-ruskog pokreta i prof. dr Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije.

- Sećate se da kada smo počeli o tome da pričamo da smo najpre imali G analognu mrežu. Sada imamo mnogo bržu mrežu. Da na bude zablude kada kažemo 5G to se odnosi na petu generaciju. Dolazimo do jednog ubrzanja i manjih kašnjenja u odnosu na 4G. Ubrzanje može da bude 10 do 100 puta veće. Za običnog čoveka možda neprimetno, ali veoma bitno jer će na taj način moći da se umreži bukvalno sve što vam padne napamet - rekao je Kočović.

Iako ne smatra da je 5G mreža po sebi štetna, ističe da postoji velika opasnost od zloupotreba:

- Kao i u svemu podeljena su mišljenja. Pretpostavljam da svaki napredak donosi korist za čovečanstvo, ali isto tako sam ubeđen da i šteta može nastati zbog zloupotrebe. Gde se 5G mreže razlikuju u odnosu na 4G? Razlikuju se u tome što će se morati ogromnim brojem antena sve što je zamišljeno da uveže u sistem. To naravno dovodi do određenog zračenja jer su na delu elektromagnetni i radio talasi.

02:50 IZAZOVI 5G MREŽE

Zračenje, međutim, prema njegovom uverenju nije glavna opasnost 5G mreže.

- Ali kada vidite da sama svetlost ima neuporedivo veću frekvenciju možete da zaključite da to nije ništa. Mi smo pod uticajem svetlosti sve vreme. Veliko je pitanje da li je to toliko štetno zbog zračenja kao što se priča ili se pre svega radi o jednoj bojazni moguće kontrole koja će uslediti, što se moram reći ni meni ne dopada. Moći će da se ostvari kompletna kontrola nad ljudskim rodom. I ta kontrola se može sprovoditi u korisne svrhe, ali može se i te kako zloipotrebljavati - istakao je Dimitrijević.

Nijedno relevantno istraživanje u vezi sa 5G mrežom nije potkrepilo dokazima izjave sagovornika Kurir TV.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

03:05 ZA 10 GODINA ĆE BITI NORMALNO DA LJUDI NE UPRAVLJAJU VOZILIMA 5G mreža stiže u Srbiju, a evo šta su njeni najveći izazovi