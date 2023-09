STRANAC PITAO ŠTA NE SME DA RADI KAD SE ZABAVLJA SA SRPKINJOM: Ana mu dala najbolji odgovor, jedno pravilo važi samo za Amerikance

Moderna vremena donela su i veću potrebu za sigurnom vezom te mogućnost da se čovek pripremi za partnera sa određenog geografskoj područja i iz određene kulture.

Tako je na platformi Quor stranca postavio pitanje želeći da se bolje pripremi za zabavljanje sa devojkom iz Srbije ili devojkom srpskog porekla.

“What are the do’s and don’ts when dating a Serbian girl?” iliti “Šta treba raditi, a šta da izbegavati kad si u vezi sa devojkom iz Srbije?”

I dobio je nekoliko odgovora:

“Srpkinje su normalne žene. Samo nemoj da pričaš s njom o politici i biće sve super. Neće škoditi ni da naučiš nešto malo o Srbiji (osnovne stvari), to će joj se dopasti”, napisao je Voja S.

“Srpkinje su uglavnom usredsređene na porodicu i u principu su anđeli. Naravno, u svakom žitu ima kukolja. Ali ja bih radije bio sa devojkom iz Srbije nego iz bilo koje druge zemlje na svetu”, pisao je izvesni Michael.

foto: Profimedia

Potom je Predrag Maksimovich, dentalni hirurg napisao: “Šta raditi i šta izbegavati kada izlazite sa Srpkinjom? Zabavljao sam se samo sa Srpkinjama, uz nekoliko izuzetaka. I ne vidim nikakvu razliku sa bilo kojom drugom ženom. Uvek su me privlačili jaki, nezavisni, inteligentni ljudi uopšte i aktivne, atletske, inteligentne dame. Posle nekoliko neuspešnih spojeva, našao sam svoju dragu.”

“Budi ljubazan i pokaži joj divljenje”, napisao je Hai Song.

“Srpkinje su širok pojam i nismo sve iste..Rekla bih kao što se ponašaš sa drugim devojkama tako se ponašaj i sa srpskim jer stvarno ne postoji univerzalno pravilo“, napisala je jedna Lara.

A onda je jedna Ana svim potencijalnim udvaračima sve potanko objasnila.

„Odgovoriću na ovo pitanje jer ima mnogo toga da se kaže o ovoj temi. Preskočiću taj, dosadan, uvodni deo "Svaka Srpkinja je jedinstvena i ne postoji univerzalni obrazac šta Srpkinje vole ili ne vole bla, bla" jer verujem da nas oblikuje kultura u kojoj smo odrasli.

Kao neko ko je živeo u inostranstvu i izlazio sa momcima različitog nacionalnog porekla, vrlo često sam imala ozbiljnih problema u vezi sa kulturološkim razlikama. Mogla bih da uradim ili kažem nešto što smatram potpuno bezopasnim i što bi dovelo do toga da se druga osoba ozbiljno uvredi ili čak naljuti na mene.

Ja sam Srpkinja. Rođena sam i odrasla u Beogradu, ali dosta vremena provodim u malom gradu na severu zemlje. Pošto volim da putujem, posetila sam skoro sve evropske zemlje i živela u Americi i Velikoj Britaniji. Zabavljala sam se sa nekoliko stranaca. Izlazila sam sa momcima iz Latinske Amerike, SAD i Srbije, tako da su moja iskustva ograničena na te zemlje. Nikada nisam izlazila sa Britancem, ali pošto sam živela u Londonu skoro šest godina, upoznala sam i njihovu kulturu i način života.

Želela bih da objasnim kako srpske devojke uopšte pronalaze muškarce. Bila sam korisnik nekoliko različitih sajtova na kojima su srpske devojke otkrivale svoje priče o zabavljanju sa srpskim momcima i sa strancima.

Ono što sam primetila iz naših dugih razgovora je sledeće:

*Srpkinje su definisale ukus o tome kakve muškarce smatraju privlačnim. Primetila sam tri grupe Srpkinja:

1. Prva grupa, i najveća grupa među nama, jeste grupa srpskih dama koje će izlaziti isključivo sa Srbima. To ne znači da su one nacionalisti, rasisti ili da ne vole druge kulture. To znači da se najopuštenije osećaju u prisustvu srpskog momka. Godine izolacije naterale su nas da stvorimo, nekako, jedinstvenu kulturu koju samo mi možemo razumeti. Humor je odličan primer. Mnogo volimo da se šalimo, čak i da zadirkujemo jedni druge, ali kada pokušamo da se šalimo na stranom jeziku i sa strancima, ljudima je to uvredljivo i nepristojno. Drugi primer jeste upotreba psovki. U svakodnevnom govoru koristimo psovke i ne razmišljamo previše o tome, ali ako počnemo tako da razgovaramo sa strancima, upadamo u nevolje. Dakle, ono što želim da kažem, najbolje je da izađete sa nekim ko će razumeti vaš način razmišljanja, probleme sa kojima se suočavate, način na koji govorite, humor koji koristite itd.

foto: Shutterstock

2. Druga grupa među nama (ne toliko velika kao prva, a ipak veća od treće) jeste grupa srpskih dama kojima su turski/bliskoistočni momci privlačni. „Predstavnice” ove grupe izlazile su sa srpskim momcima, ali su se nekako razočarale i odlučile da se okrenu strancima. Umesto sređenih Zapadnjaka vole muževne, mačo momke koji su oličenje muškosti.

3. Poslednja i najmanja grupa, ujedno (skoro na ivici egzistencije) jeste grupa srpskih dama kojima su Zapadnjaci najprivlačniji. Tu grupu čine devojke koje su se, opet, razočarale u srpske muškarce, ili su se u jednom trenutku čak osetile izdano, ali ih, s druge strane, ne privlače ni turski ni bliskoistočni momci. Postoji i obrazac koji sam primetila kod ove grupe devojaka – devojke koje vole specifičan jezik ili kulturu, izlaziće isključivo sa momkom iz te nacije:

Na primer, devojke koje uče španski jezik će najverovatnije izlaziti sa momcima iz Španije. Isto važi i za devojke koje uče italijanski, švedski, holandski itd.

Tu je i grupa srpskih devojaka koje su radile kao dadilje u američkim porodicama i one će najčešće izlaziti sa američkim momcima. Zašto? Zato što su videle interakciju između američkih očeva i njihove dece i navode da su američki muškarci najbolji očevi i da bi volele da imaju takvu porodicu.

No bez obzira na to odakle muškarci dolaze ili kojoj grupi Srpkinja pripada, postoje neki univerzalni saveti koje svako može da sledi kako bi poboljšao odnos sa Srpkinjom ili jednostavno, kako bi ostavio bolji utisak:

Pokušajte da budete prijateljski raspoloženi sa njenom porodicom i da je prihvatite. Razumem da kritikujem srpske muškarce zbog bliskih odnosa s porodicom, ali istina je da je porodica veoma važna u srpskom društvu.

Pokušajte da budete fini i povremeno joj dajte kompliment. To se, pre svega, odnosi na srpske muškarce, jer će i Zapadnjaci i latino-momci vrlo često davati komplimente svojim damama. Ovde ne mislim na ljubavno bombardovanje, mislim samo na povremene komplimente da pokažete da primećujete koliko je posebna. Ako ikada primetite kako je njena haljina lepa, kako je ženstvena, ako joj kosa sjajno miriše i koža je meka, ne ustručavajte se da joj to kažete.

Pokušajte da budete zaštitnički nastrojeni. Neka se oseća sigurno. Neka bude u stanju da se osloni na vas i da može da vam veruje. Učinite je ponosnom što vas ima. Naterajte je da uživa u vašem društvu.

Ako ste introvertni, možda će vam biti teško. Srpkinje imaju veliku porodicu, veliki broj prijatelja, bezbroj poznanika… Računajte na to da će vas, ako živite u inostranstvu, njeni prijatelji i rođaci verovatno često posećivati. Opet, ako ste introvertni, srpsko venčanje može da liči na scenu pakla, ali opet bi bilo lepo da to, nekako, prihvatite.

Vrlo je verovatno da će imati odlične društvene veštine, što znači da će imati veliku sposobnost da vrlo lako sklapa nova prijateljstva. Poslednja veština se pokazala korisnom posebno kada ste sami u stranoj zemlji i morate da „počnete iz početka“. To je jedan od razloga zašto se srpske devojke veoma lako prilagođavaju u novoj sredini – veoma brzo upoznaju nove ljude, pronalaze informacije koje su im potrebne, sklapaju nova prijateljstva itd…

Srpkinje su strastvene i lako počinju da se svađaju – ovo govorim jer mnogi stranci veruju da su Srpkinje veoma slične Ukrajinkama ili Ruskinjama koje deluju ćutljive i tihe. Imamo taj mediteranski mentalitet koji nam ne dozvoljava da ćutimo. Umesto toga, uvek iznosimo svoje mišljenje o svakoj temi, bučne smo i nismo poslušne.

Ako je pitate da li je gej ili biseksualka, a ona kaže da nije, onda joj verujte i nemojte „insistirati“ da vam „prizna“ da je biseksualna. Devojke u Srbiji vrlo često hodaju držeći se za ruke, prave jedna drugoj različite frizure, stoje veoma blizu jedna drugoj, gledaju druge devojke koje prolaze… ali to nas ne čini gej ili biseksualnim.

Nismo tužne ako se ne smejemo 24/7 – pokušajte da zapamtite ovo! U srpskoj kulturi nije tipično da se stalno smejete ili smejete. Mi to doživljavamo kao da nešto nije u redu sa osobom. Naročito se ne smešimo strancima, i ne pozdravljamo sve koji prođu sa „Dobro jutro“.

Imajte na umu da ako ste muškarci i kažete nešto na ulici ženi koju ne poznajete ili deci na ulici, to može biti pogrešno shvaćeno.

Dakle, evo liste onoga što bih vam preporučila da izbegavate kada izlazite sa Srpkinjom:

Trebalo bi da izbegavate diskusiju o abortusu (to se odnosi i na Amerikance i na Latinoamerikance). Mislim, naravno da možete, ali abortus nije toliki tabu ovde u Srbiji u poređenju sa Amerikom. Poenta je – ako znate kako da pričate o abortusu, a da ne pobesnite, onda možete da razgovarate o tome. Ako ne, onda izbegnite ovu temu.

Budite oprezni kada iznosite političke stavove. Srbija je na Balkanu, što znači da su velike šanse da je možda izgubila članove porodice u nedavnim ratovima. Ovo se ne odnosi samo na Srpkinje, već na sve Balkanke i žene uopšte. Pokušajte da razumete i pokažete poštovanje čak i ako se ne slažete sa njenim stavovima.

Stvari koje nas jako vređaju su: širenje laži istoričara (kao što srpski nacionalisti tvrde da su partizani sarađivali sa nacistima) i ismevanje porodice od ljudi za koje su se nekada borili.

Dakle, poenta je Srbija je slobodna zemlja, možete da pričate šta hoćete, ali ako me uvredite smejući se nečemu što smatram veoma važnim, nemojte se iznenaditi kada počnem da vas vređam. Ne morate da se slažete, ali ako želite da imate smislen razgovor, pokušajte bar da pokažete poštovanje prema onima koji su patili da bismo danas postali slobodni.

Preporučila bih vam da ne varate ženu. Dakle, u srpskom društvu, ako Srpkinja i momak počnu da se druže, neće viđati druge ljude sa strane.

Preporučujem da izbegavate da se viđate sa drugim ljudima jer će Srpkinje to shvatiti kao varanje. Takođe preporučujem da izbegavate i namerno varanje. U Srbiji nemamo one popularne „detektivske agencije“ kao na Zapadu, koje će špijunirati vašeg partnera. Iskreno govoreći, nemamo ni novca za to. Umesto toga, imamo „mrežu prijatelja našeg prijatelja“. Kako funkcioniše ta misteriozna „mreža“? Pa vrlo jednostavno – ako vas vaša Srpkinja posumnja da je varate, onda će pitati svoju najbolju drugaricu koja ima prijatelja u Poljskoj, a ta drugarica ima tetku u Australiji, a ta ista tetka ima dobrog prijatelja u Parizu koji radi u istoj turističkoj agenciji u kojoj putujete sa svojom ljubavnicom. A onda će taj „dobar prijatelj“ u Parizu koji radi u turističkoj agenciji napraviti sitan nered, pa kada vi i vaša ljubavnica dođete u hotel da se prijavite – vaše rezervacije će biti iznenađujuće otkazane. Vaše avionske karte – otkazane. Vaša rezervacija restorana – otkazana. Sve će biti otkazano. Tačka. Poenta ovog dela je da – nije dostojan.

Pokušajte da ne pričate mnogo (ovo važi samo za Amerikance). Ovo je veoma teško objasniti, ali primetila sam da Amerikanci mnogo pričaju. Nije da Srbi uopšte ne pričaju, samo Amerikanci preteruju.

Izbegavajte čudne izraze lica, posebno kada razgovarate sa ljudima. Na primer, ljudi optužuju Melaniju da je tužna jer se ne smeje. Lažni osmesi Srbima mogu biti „čudni“. Lako možemo pomisliti da nešto nije u redu sa vama.

Ne budite ljubomorni. Ovo je Evropa i momci i devojke imaju tendenciju da se druže. Svi imamo mnogo prijatelja suprotnog pola, i to je normalan deo kulture. Takođe, dajemo jedni drugima komplimente i takođe se ljubimo kada se sretnemo na ulici. Vrlo često grlim svoje muške prijatelje bez ikakve seksualne konotacije. Dakle, tu nema mesta ljubomori jer je takva naša kultura.“

Kurir.rs/Nova