"POSTOJI STRAH DA ĆE SE SILOVATELJ OPET IZVUĆI" Marković: Nisu potrebni pokazatelji borbe da bi se zlostavljanje DOKAZALO

Advokat Gordana Božilović Petrović i Anita Marković iz organizacije "Ženska solidarnost" gostovale su u jutarnjem progamu Kurir TV u razgovoru o optužbama glumice Milene Radulović protiv učitelja glume Mike Aleksića.

foto: Petar Aleksić

Anita Marković podsetila je na sve žene koje nemaju javnu podršku, a koje su pretrpele seksualno nasilje:

- Moramo znati kroz šta prolaze, jer to zahteva visok nivo empatije. Mene frustrira kada dođe do ovakvih slučajeva, a to što je Mika Aleksić rekao da je Milena Radulović izašla sa ovim slučajevima, da bi bila poznata, je sramno. Sve žene koje su izašle javno sa ovim i kada vidimo kroz šta prolaze pitanje je koliko će onih koje su preživele isto želeti da izađu javno - rekla je Marković.

04:11 POSTOJI STRAH DA LI ĆE SE SILOVATELJ OPET IZVUĆI Marković: Nisu potrebni pokazatelji borbe da bi se zlostvaljanje DOKAZALO

Takođe, istakla je srpsko pravo, i posmatranje kroz to da je silovanje nešto od čega mora da se brani fizički i da se time dokazuje da je izvršen ovaj čin.

- Kod nas se silovanje posmatra kao seksualno nasilje koje podrazumeva da se žena branila i da mora da tim putem dokaže. Znamo da se u ostatku sveta zna da se silovanje može primeniti i bez primene sile, a da je važan taj momenat odsustva pristanka - istakla je Marković.

Samo trajanje ovog postupka, koje je mučno i dugo, pokazatelj su da sudstvo još uvek nije prepoznalo senzibilnost ovog postupka.

- Kako god da se odvije ovaj slučaj, to ne znači da nije kriv. Znamo da neki sudski procesi idu tako, ali ono što mi kao žene znamo jeste da je seksualno nasilje živa stvarnost. Kada je reč o javnosti čini mi se da je prisutan strah da li će pobediti pravda i kako uopšte reagujemo. Postoji strah da će se svaki optuženi izvući. Jako mi je važno da mediji kada prenose žene koje su žrtve, treba to da rade sa dostojanstvom i senzibilnošću - kazala je Marković.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

05:57 SUĐENJE MIROSLAVU MIKI ALEKSIĆU: Advokat Gordana Božilović Petrović o nastavku suđenja i načinu ispitivanja oštećene