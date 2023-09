METEOROLOG IVAN RISTIĆ NAJAVLJUJE DRAMATIČNU PROMENU VREMENA: Ozbiljan visinski ciklon zahvatiće OVE REGIJE, pa STIŽE KOD NAS

Ivan Ristić, meteorolog gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije i izneo prognoze za naredni period.

foto: Kurir tv

Dok se septembar bliži kraju, visinski ciklon se sprema da donese značajne promene u vremenskim prilikama širom regiona. Ristić, poznati meteorolog, dao je uznemiravajuće prognoze za naredne dane, upozoravajući na dolazak ozbiljnog ciklona koji će zahvatiti cijeli region.

- Dolazi ozbiljan visinski ciklon, ceo region će biti zahvaćen njime, i biće dosta kiše, oblačnog vremena, grmljavine i tog jakog vetra. Prvo će zahvatiti Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu, a potom će se premestiti prema našim krajevima, donoseći obilne padavine - rekao je.

Najnovija prognoza ukazuje na to da će ovaj ciklon nastaviti svoj put, kretati se duž Italije i Jadranom, te zahvatiti i Jonsko more. To znači da će Grčka biti pogođena ovim ciklonom sledeće nedelje, s očekivanom obilnom kišom. - U subotu popodne dolazi do značajnih promena u vremenu - istakao je Ristić.

07:00 SPREMITE SE ZA POPLAVE: Ristić o drastičnoj promeni koja sledi: Ozbiljan visinski ciklon zahvatiće OVE REGIJE pa STIŽE KOD NAS

Naravno, jedno od najvažnijih pitanja koje ljudi postavljaju u takvim situacijama je koliko će biti padavina i da li treba brinuti zbog poplava.

- Nedeljne padavine će biti prilično obimne, i može se očekivati da dostignu i 40 do 50 milimetara. Kad količina padavina premaši 20 milimetara, obično počinju problemi s poplavama u naseljenim područjima:

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

03:10 OD OVOG OBLIKA RAKA OBOLJEVA NEMALI BROJ LJUDI! Hematolog: Pravi lekovi u pravo vreme mogu ČAK I IZLEČITI bolesnika