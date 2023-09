SRBIJI PRETE POPLAVE! SNAŽAN CIKLON DONOSI I DO 100 LITARA KIŠE: Za vikend drastično pogoršanje, a evo gde je najveća OPASNOST

Sutra je prvi dan jeseni. Vikend pred nama doneće veoma snažno pogoršanje vremena, ali i veoma obilne padavine.

Prvi dan vikenda proteći će u znaku sunčanog i vrelog vremena, veoma toplog za ovo doba godine. Jedino se od jutra na severu i zapadu Bačke očekuje više oblačnosti, ponegde i pojava pljuskova sa grmljavinom.

U košavskom području i u Beogradu noć između petka i subote biće tropski topla, uz minimalne temperature iznad 20°C, što je veoma retka pojava u septembru.

Maksimalna temperatura biće od 28°C na severozapadu Bačke do 36°C na jugoistoku Srbije.

foto: Nemanja Nikolić

Pred kraj dana u severnim i zapadnim, tokom večeri i u centralnim, a do nedelje ujutro i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i to usled prodora hladnog fronta sa severozapada.

Južni vetar biće u skretanju na severozapadni, po prododru hladnog fronta jak.

Inače, neposredno pre prodora, pri i posle prodora biće idealnih uslova da bude grmljavinskih oluja sa gradom, olujnim vetrom i veoma obilnim pljuskovima, pri čemu bi u veoma kratkom vremenskom intervalu palo i preko 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Inače, prodor hladnog fronta i osetno svežije vazdušne mase usloviće i formiranje sekundarnog ciklona iznad Jadranskog mora.

Ovaj visinski ciklon u nedelju i početkom sledeće sedmice premeštaće se duž Jadranskog mora prema Tirenskom i veoma snažno će uticati na vreme u Srbiji, naričito u nedelju i u ponedeljka ujutro.

U nedelju će u Srbiji biti oblačno i osetno svežije sa veoma jakom kišom i obilnim pljuskovima sa grmljavinom, a ponegde se očekuju i grmljavinske oluje.

Na području Srbije u noći između subote i nedelje, u nedelju i u ponedeljak ujutro očekuje se da padne od 30 do 70 litara kiše po kvadratnom metru, na pojedinim lokacijama preko 80 litara, a lokalno i preko 100 litara kiše.

foto: Nenad Kostić

To su ogromne količine padavina za kratko vreme, a u mnogim predelima te padavine u proseku padnu za mesec, pa i za dva meseca.

Vrlo obilne padavine usloviće nagli rast većina reka, naročito manjih i srednjih, pri čemu porast može biti značajan, a na svim manjim tokovima bujičnog karaktera očekuje se velika opasnost od poplava.

Najveći porast očekuje se u slivu Velike, Zapadne i Južne Morave, Drine, Ibra, Save, Peka, Mlave, Timoka i Save, a najveća opasnost od poplava i to bujičnih očekuje se u slivovima ovih reka i to uglavnom u gornjim tokovima i na potocima.

Dobra vest da tokom septembra nije bilo obilnih padavina, pa je nivo vodostoja niži, a manjih reka i dosta niži, ali svakako potrebnma je velika opreznost kod manjih tokova zbog očekivanih padavina.

Kada je reč o velikim rekama poput Dunava i Save, nema opasnosti od poplava, ali kako se tokom vikend ekstremno obilne padavine očekuju u BiH, Hrvatskoj i u Sloveniji, reka Sava u tim zemljama zabeležiće višemetarski porast, uz opasnost od poplava, dok će Sava u Srbiji za sada bez problema prihvatiti ogromne količine vode, uz nagli porast, ali bez dostizanja kritičnih vrednosti.

Inače, na pojedinim lokacijama očekuje se opasnost od urbanih poplava i to ne zbog izlivanja reka, već zbog nemogućnosti da odvodni i kanalizacioni sistemi prihvate ogromnu količinu atmosferske vode.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Maksimalna temperatura u nedelju biće od 18°C u severozapadnim do 28°C u jugoistočnim predelima Srbije, u Beogradu oko 20°C.

Dakle, u nedelju će temperature biti niže za 10 do 15 stepeni u odnosu na prvi dan vikenda, a nagla promena vremena veoma nepovoljno će delovati po ljude, naročito na one sa hroničnim bolestima i drugim problemima.

Obilne padavine očekuju se do ponedeljka ujutro. U ponedeljak tokom dana prestanak padavina i postepena stabilizacija vremena, a biće i toplije.

Od utorka do kraja sledeće sedmice vreme u Srbiji biće sunčano i toplo, početkom sledeće sedmice i veoma vetrovito.

Maksimalna temperatura tokom većeg dela sledeće sedmice biće uglavnom od 23 do 29°C, u Beogradu od 25 do 27°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbiji od 21 do 25°C, vidimo da se očekuju velike oscilacije. Do sutra će temperature biti za 10 stepeni više, u nedelju će pasti na normalne, dok bi tokom sledeće sedmice bile uglavnom za 3 do 5 stepeni više od napomenutog proseka.

Dakle, nakon jačeg zahlađenja koji će doneti vikend pred nama, početak ove jeseni biće veoma prijatan, pa će sam kraj septembra i početak oktobra obeležiti vreme naik Miholjskom letu, uz sveža i maglovita jutra i sunčane i tople dane.

Kurir.rs/Telegraf