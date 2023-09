UPALJEN CRVENI METEO ALARM, RHMZ IZDAO 3 UPOZORENJA! Stižu obilne padavine i grmljavinske nepogode, danas na udaru ovaj deo Srbije

U većem delu Srbije danas će tokom dana biti pretežno sunčano i dalje veoma toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno biti i jak.

Ujutro i pre podne jaka oblačnost sa zapada Balkana svojom periferijom uslovlјavaće tek povremeno kratkotrajnu kišu ili plјusak sa grmlјavinom na krajnjem severozapadu Srbije (u Bačkoj). U ostalim krajevima veći deo dana suvo i toplo sa maksimalnom temperaturom i do 35 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros tri upozorenja na nepogode i obilne padavine.

Naime, kako se očekuje prema prognozi meteorologa, naoblačenje sa kišom, plјuskovima, grmlјavinom i padom temperature danas će zahvatiti najpre severozapadne krajeve Srbije, a krajem dana, tokom noći i sutra proširiće se na celu Srbiju uz intenziviranje padavina i lokalnu pojavu kratkotrajnih vremenskih nepogoda praćenih gradom, olujnim vetrom i velikom količinom padavina.

Obilne padavine u Bačkoj se očekuju već danas posle podne, a u ostalim krajevima sutra, i to posebno u drugom delu dana, od 40 do 80mm, a lokalno i oko 100 mm za 24h, što predstavlјa mesečnu količinu padavina.

foto: RHMZ

Danas će na snazi crveni meteo alarm biti u Bačkoj zbog obilnih padavina.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA VELIKU KOLIČINU PADAVINA Naoblačenje sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom koje će večeras i tokom noći ka nedelјi zahvatiti područje Beograda inteziviraće se u nedelјu pa se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim padavinama od 30 do 60 mm za 24 h, lokalno i više.

RHMZ upozorava i na moguća izlivanja. Na Kolubari i Jadru sa pritokama, Limu, na gornjem toku Zapadne Morave, Đetinji, Skrapežu, Moravici, Bjelici, Jasenici, Kubršnici, Crnici, Belici, Lepenici, Lugomiru i Resavi tokom 24/25. septembra vodostaji će biti u većem porastu bez dostizanja upozoravajućih nivoa. Na bujičnim vodotocima ovih slivova moguća su lokalna izlivanja.

Najniža temperatura danas biće od 14 do 22, a najviša dnevna od 27 u Bačkoj do 35 stepeni na jugoistoku zemlje.

Prognoza za naredna tri dana

Nedelja

Oblačno, vetrovito i osetno hladnije, sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, lokalno i pojavom grada. Očekuju se obilne padavine, i to posebno u drugom delu dana, od 40 do 80 mm, a lokalno i oko 100 mm za 24h, što predstavlja mesečnu količinu padavina. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 17 na zapadu do 27 stepeni na istoku zemlje.

foto: RHMZ

Ponedeljak

Postepena stabilizacija vremena. Promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, osim na jugoistoku, jugu i jugozapadu gde će se zadržati oblačno vreme, povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni.

Utorak

Promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

