POTOP! DANAS ĆE NA SRBIJU PASTI ŠTO PADNE ZA MESEC DANA! RHMZ upalio crveni meteo-alarm još jutros u 5!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i osetno hladnije vreme, s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnom pojavom grada, najavio je Republički hidrometeorološki zavod u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi.

Očekuju se obilne padavine, naročito u drugom delu dana, od 40 do 80 milimetara, ponegde i oko 100 milimetara za 24 sata, što predstavlja mesečnu količinu padavina.

Duvaće slab do umeren severozapadni ;vetar, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak.

Najniža temperatura biće od 14 do 18, a najviša od 17 na severozapadu i zapadu do 27 stepeni na istoku i krajnjem jugoistoku zemlje.

U Beogradu će biti oblačno i osetno hladnije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U pojedinim delovima grada očekuju se obilne padavine, i to naročito u drugom delu dana, od 30 do 60 milimetara za 24 sata, lokalno i više.

Temperatura će biti bez većeg kolebanja, od 17 do 19 stepeni.

Na snazi crveni meteo-alarm – očekuje se mesečna količina padavina

U Srbiji je danas u većini krajeva na snazi crveni meteo-alarm, najviši stepen upozorenja na padavine koje tokom 24 časa mogu biti kao mesečna količina. U nekim predelima biće i do 100 litara kiše po metru kvadratnom. S kišom stiže i osetno svežiji vazduh, pa će biti hladnije za deset do 15 stepeni. Najviša temperatura biće od 17 na severozapadu do 27 stepeni na istoku zemlje. Stabilizacija vremena se očekuje sutra, u drugom delu dana.

Drugog dana vikenda biće umereno do potpuno oblačno i osetno hladnije sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnom pojavom grada.

Očekuje se mesečna količina padavina

Očekuju se obilne padavine, i to posebno u drugom delu dana, od 40 do 80 mm, a lokalno i oko 100 mm za 24h, što predstavlja mesečnu količinu padavina.

Zbog toga je u većem delu Srbije na snazi najviši stepen upozorenja. Timovi Sektora za vanredne situacije su u pripravnosti, a vatrogasno-spasilačke jedinice preventivno obilaze teren.

Građani, posebno oni koji žive blizu vodotoka, treba da prate uputstva nadležnih štabova.

U Beogradu se, naročito u drugom delu dana očekuju obilne padavine, ponegde i do 60 litara po metru kvadratnom.

U ponedeljak se, u prvom delu dana obilnija kiša očekuje još u Pomoravlju, kao i na jugu i jugozapadu zemlje uz lokalnu pojavu pljuskova sa grmljavinom. U toku dana postepena stabilizacija vremena. Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni vetar. Najniža temperatura iznosiće od 13 do 17, a najviša od 22 do 26 stepeni.

Kurir.rs/RTS/Beta