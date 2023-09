POGLEDAJTE KAKVO MESO PRODAJU U MARKETU: Potrošači u šoku gledaju pakovanja! (FOTO)

Na beogradskim Instagram stranicama pojavila se fotografija prizora iz prestoničkog supermarketa u kome su potrošači fotografisali pakovanja mesa koja se prodaju, a rok trajanja im je istekao jedan ili dva dana.

- Meso u jednom marketu na Zrenjaninskom putu. Rok istekao na jednom paketu juče, a na jednom pre dva dana - piše u objavi na Instagram stranici serbialive_beograd.

Na fotografijama se vidi pakovanje pljeskavica kojima je prošao rok trajanja.

Podsetimo, naši farmeri su najavili poskupljenje mesa, a u kojoj meri će to biti zavisiće od sezone klanja u narednim mesecima.

Takođe, kako je ranije pisano u Evropskoj uniji je cena svinjetine skočila za čak 40 odsto zbog afričke kuge, dok je kod nas zbog toga eutanazirano čak 90 odsto zdravih svinja.

Inače, kilogram svinjetine u Beogradu trenutno košta od 800 do 900 dinara, svinjski but bez kostiju od 800 do 1.200 dinara, a svinjski file čak 1.400 dinara. Što se tiče junećeg buta bez kostiju, kilogram košta od 1.200 do 1.350, a pileći file je u većini marketa košta 820 dinara za kilogram. Pileće grudi su pak nešto jeftinije i iznose od 490 do 630 dinara.

