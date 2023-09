ČAK DVA PUTA SU MINIRALI KRAJ SRPSKE SPOMEN-KOSTURNICE! Plašimo se za spomenik. Pojaviće se pukotine na zidovima! (VIDEO)

Zebrnjak - simbol stradanja i pobede srpske vojske u Prvom balkanskom ratu, mesto na kom kosti ostaviše oslobodioci Kosova i Stare Srbije sad se trese od kamenoloma koga država Severna Makedonija neće da zatvori. I ne samo da su jednom minirali, kao su najavljivali, a čemu smo se protivili, već su prošle sedmice izveli čak dva miniranja u cugu, što dodatno može da ugrozi spomen-kosturnicu.

Kurir je pre neki dan bio na Zebrnjaku, u spomen-kosturnici podignutoj 1937, na 25. godišnjicu slavne bitke kod Kumanova. Tada je bio visok 48, 5 metara i na daleko se video. Ali je još od zuluma Bugara u Drugom svetskom ratu, debelo okrnjen. Unutra kosti junaka. Ali i vlaga. S vrha se vidi pola Makedonije.

Zebrnjak foto: Kurir

Zatičemo Gorana Jovanovića, čuvara i domara Zebrnjaka iz obližnjeg srpskog sela Tromeđa.

- Kad je "Granit", koji već 50-ak godina drži tu kamenolom i koji je nekad bio državni, a sad je privatni, minirao tu pod brdom. Bili su tada ovde profesori, stručnjaci, i iz Beograda i Skoplja. Okupio se i narod. I umesto da izvedu jedno miniranje, kako su i najavljivali, a što je i samo bilo sporno, oni su nepropisno izveli dva. Stručnjaci su na licu mesta rekli da je to bilo jako za spomen-kosturnicu, ali se čekaju rezultati -kaže za Kurir Jovanović, dok nam ko na dlanu, tu ispod pokazuje kamenolom nad kojim se diže znamenita spomen-kosturnica, koju dnevno u proseku poseti 50 ljudi.

Istoričar Nenad Lajbenšpreger, savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Beogradu, koji je bio na Zebrnjaku tokom miniranja kaže da su bila dva miniranja iako je bilo planirano samo jedno. I to na udaljenosti 900 do 1.000 metra od same spomen-kosturnice.

- Kada je prošla prva eksplozije, svi smo sa Zebrnjaka videli da se sprema još jedna. Ljudi iz "Granita" su nam rekli da je bilo planirano jedno miniranje, ali se kako su naveli nekoliko eksploziva nije aktivirilo, pa su morali opet da miniraju - kaže za Kurir Lajbenšpreger.

Na Zebrnjaku su tog dana, kako navodi, bili i prof. dr Lazar Kričak sa saradnikom Stefanom Bucalom sa Rudarsko-geološkog fakulteta koje je angažovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i predstavnici Nacionalnog konzervatorskog centra iz Skoplja, koji su angažovali i penzionisanog profesora sa Građevinskog fakulteta u Skoplju.

foto: Kurir DOZVOLU ZA OBNOVU U CELOKUPNOJ VISINI NE DAJU Uskoro bi trebalo da bude, ističe Lajbenšpreger, obnovljen spomenik, koji je vlaga ozbiljno nagrizla, a za šta je država Srbija obezbedila sredstva. Međutim, ne i do kraja, sa svojom prvobitnom visinom od 48,5 m i u punom obliku i sjaju kakav je bio pre negošti su ga Bugari srušili 24. maja 1942. - Idejno rešenje za obnovu spomenika u celokupnoj visini imamo još od pre nekoliko decenija, ali dozvola makedonske strane za tu obnovu u celokupnoj visini nikad nije nije stigla. Zebrnjak je jedan od najznačajnijih ratnih memorijala Srbije i mi kao država treba da vodimo brigu o njemu.

Svi oni, i još na to ljudi iz "Granita", postavili su svoje merne instrumente, a konačni proračuni očekuju se tek za mesec dana.

Nenad Lajbenšperger foto: Kurir tv

- Plašimo se za spomenik. Smatram da se neće srušiti, jer je to generalno dobro građeno. Ali ako se od miniranja trese to može imati posledice na konstrukciju, verovatno će se pojavile pukotine na zidovima. Ionako je unutra odavno prodrla vlaga zbog nekadašnjih loših konzervatorskih radova i sam spomenik je načet - kaže Lajbenšpreger, pa dodaje:

foto: Kurir CELA FAMILIJA ČUVA SPOMEN-KOSTURNICU Goran i njegov brat Toni, kako veli, još 2012. sa državom Srbijom potpisali su ugovor da čuvaju Zebrnjak. - Kad mi imamo neki posao, tu su naša deca ili neko iz familije. Mi smo iz sela Tromeđa, na 2-3 kilometra, tu ima 550 srpskih kuća. Selo je još kralj Aleksandar Karađorđević kolonizovao posle Prvog svetskog rata ljudima iz Like, pa mu je otuda i ime. Ali su se mnogi pre Drugog svetskog rata vratili u svoj kraj, a mi sišli s okolnih sela u tu pitominu - veli Jovanović i dodaje da je u okolini još nekoliko srpskih sela.

- Iako se kamenolom nalazi van zone zaštite koju su za spomen-kosturnicu odredile makedonske kolege, eksploatacija može da ima i druge negativne posledice. Velike su količine prašine, a na Zebrnjaku često duvaju jaki vetrovi, pa će ta prašina doći i do spomen-kosturenice. Tu je i prolazak kamiona, koji možda može da ima negativan utisak na posetioce. Kamenolom vuče veoma negativna osećanja srpskog stanovništva u Makedoniji, ali i u Srbiji. I dok smo bili Jugoslavija, ali i kao samostalna država, već više decenija vodimo razgovore sa makedonskim vlastima da kamenolom ugase. Na to su bili spremni pre desetak godina kad su ga i zatvorili, ali su ga potom opet otvorili.

Kurir.rs/Jelena S. Spasić