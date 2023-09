Na gradilištu u Ćustendilskoj ulici na beogradskoj opštini Karaburma, došlo je do urušavanja potpornog zida usled kopanja jame za, kako kažu stanari, podzemnu garažu, iznad koje će se nalaziti objekat na više spratova.

Problemi za porodice koje se nalaze na granici sa gradilištem su već krenuli. Kuće su im zapečaćene i već skoro mesec dana strahuju od dodatnog urušavanja zemljišta.

Gradnja objekta od preko 1000 kvadrata ugrozila je stanare u ulici Dragoslava Srejovića. Izvođač je stavio daske kojima je pokušao da zaustavi propadanje zemlje međutim to nije pomoglo.

foto: Kurir Televizija

- Kad su oni to iskopali, a kopali su ravno pored naše ograde i zato je to i palo. Sve do kuće je beton pukao i zemlja je ispucala - kaže Vlastimit Mitić, vlasnik jedne od ugroženih kuća.

Posle razgovora sa izvođačima, Mitić tvrdi da on i ostali stanari koji se graniče sa ovim gradilištem ne veruju da će problem biti rešen i da će se sve vratiti u prvobitno stanje:

- Dođe njihov izvođač radova i kaže sve ćemo mi to da vratimo kako je bilo. Sine, ne možeš da vratiš to kako je bilo, nije to sanduk pa da ga gurneš.

Kako Vlastimir navodi problemi tek slede jer kanalizacija za novi objekat nije sređena, jer investitor nema dozvolu za kanalizaciju.

01:47 LJUDIMA UGROŽENI DOMOVI ZBOG IZGRADNJE GARAŽE NA KARABURMI Vlasnik kuće: Izvođač kaže vratićemo sve kako je bilo, a TO NIJE MOGUĆE

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

04:09 GRADNJA SISTEMA CIVILNE ZAŠTITE U PUNOM JEKU! Luković za Kurir TV: Zahvaljujući EU uspeli smo da uradimo mnogo toga