OVO ŠTO VIDITE MOŽE DA NEUTRALIŠE APAČE I BILO KOG NAPADAČA: Rekordna posećenost Sajma naoružanja, strani izlagači oduševljeni

Počeo je sajam naoružanja i već zabeležio rekordnu posetu. Preko 30 visokih delegacija je došlo da vidi ponudu izlagača iz celog sveta.

Srbija je bila rame uz rame sa inostranim ponudama, držeći visok nivo kvaliteta inovativnih vojnih dostignuća. Ekipa Redakcije je kao medijski partner bila na licu mesta. Evo šta su zabeležili prvog dana ovog sajma.

foto: Kurir televizija

- Na ovom sajmu imamo 25 odsto veći broj izlagača. Počinje uskoro ova sala da nam bude tesna koliko je sve to pretrpano, s obzirom na to koliko je naša odbrambena industrija predvođena vojno-tehničkim institutom iznela sredstava i prikazala ih - rekao je pukovnik Bojan Pavković, pomoćnik direktora Vojno tehničkog instituta Srbije.

Na sajmu je pristuno oko 150 kako stranih tako i domaćih izlagača. Sajam je podasetilo preo 30 vojnih delegacija sa svih kontinenata. Na sajmu se predstavila i najveća kineska kompanija za informacione tehnologije.

foto: Kurir televizija

- Ovaj sistem koji vidite služi za različite radare i predstavljen je sa četiri stanice. Najveća stanica može da detektuje radar neprijateljskih snaga, a ostale tri služe za ometanje radara na različitim frekvencijskim opsezima. Ova najveća koju zovemo milimetarski ometač može da ometa helikoptere sa teškim naporužanjem. Može uspešno da neutrališe napade Apača i bilo kog napadača iz vazduha - kaže Eva Čen – marketing menadžer ELNIC kompanije za Istočnu Evropu.

Turski proizvođači takođe su videli šansu za proširenje poslovanja na srpskom sajmu naoružanja.

foto: Kurir televizija

- Mi se fokusiramo na odbrambenu muiciju. Proizvodimo municiju za pištolje malog kalibra. Ovde smo došli da proširimo svoje tržište i zaista smo srećni što smo došli ovde - rekao je Mehmet Rasit Okumus, menadžer za tendere i ugovore Atesci kompanije.

Anđelka Atanasković – generalni direktor kompanije Namenska - Trstenik kaže da sajam daje veliki zamah poslovanju njene fabrike:

foto: Kurir televizija

- To je veliki zamah za našu fabriku, a i za naš grad. Radimo mehanizaciju oklopnih vozila. To su Oganj, Pasars i Mali Miloš koji je recimo kompletan naš proizvod osim elektronike koje sa kupuje. Trenutno se radi i na modernizaciji tenkova. Tri do četiri fabrike su uključene u tu modernizaciju i to je nešto što će dati značajan doprinos našoj vojsci.

05:02 TESNA SALA! REKORDNA POSEĆENOST SAJMA NAORUŽANJA Eva Čen: Ovo što vidite može da neutrališe APAČE I BILO KOG napadača iz vazduha!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

10:41 VOJSKA SRBIJE: Vlade Radulović