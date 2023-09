LETNJE TEMPERATURE I U OKTOBRU, NAJNOVIJA PROGNOZA METEOROLOGA! Do 28 stepeni, a evo kog datuma kreću jesenje kiše

Ova godina će sasvim sigurno ostati upamćena i po ekstremnim meteorološkim prilikama, a prema najnovijim vremenskim prognozama, iznenađenjima nije kraj - oktobar 2023. godine bi mogao da donese veće temperature od prosečnih za ovo doba godine, čak i prave letnje temperature.

Kako je najavio Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ), već prvog dana jeseni, u subotu, 23. septembra, temperature su bile 10 stepeni iznad proseka, a zatim je usledila kratkotrajna epizoda nepogoda sa velikom količinom padavina.

Podsetimo, prvi dan jeseni u 12 časova u nekim gradovima u Srbiji izmerena su čak 33 stepena, dok je subjektivni osećaj bio kao da je 35.

foto: Beta/Saša Đorđević

Temperature iznad proseka

Za kraj septembra je najavio u toku ove sedmice stabilizaciju vremena i da poslednja nedelja, pre 1. oktobar bude stabilna i relativno topla za ovo doba godine.

Maksimalne temperature će biti od 25 do 28 stepeni. Jutra će biti naravno sveža, ali dnevne temperature ostaju i dalje iznad proseka.

Toplo sa pet letnjih dana

Sovilj prognozira topao oktobar i toplu celu jesen. Prema njegovim rečima, ipak, pozitivno odstupanje temperature neće biti kao u septembru.

- Imali smo septembar koji će sigurno biti na vrhu liste najtoplijih. Trenutno je to pozitivno odstupanje temperature čak 5 stepeni. Znači da je ovaj septembar za čak 5 stepeni topliji u odnosu na prethodni 30-godišnji period. I oktobar i nastupajuća jesen, iako će imati pozitivno odstupanje temperature, ono će biti manje. Očekuje se od 1 do 2 stepena odstupanje. Tako je prognozirana srednja maksimalna temperatura za oktobar od 18 do 21 stepen u nižim predelima. Procenjuje se da bi moglo da bude do pet letnjih dana u nižim predelima, a to su dani kada maksimalna temperatura prelazi 25 stepeni - kaže meteorolog Slobodan Sovilj.

foto: Shutterstock

Naoblačenje u trećoj dekadi oktobra

Iz RHMZ poručuju da "iako će prva sedmica oktobra biti relativno suva i relativno stabilna, u nastavku meseca, u drugoj i trećoj dekadi treba računati na povremena naoblačenja pa će mesečna količina padavina biti prosečna, od 40 do 70 mm u nižim predelima". Dakle, što se oktobra tiče, tek od druge dekade moguće su jesenje kiše.

Sezonska prognoza RHMZ

Prema sezonskoj prognozi RHMZ, oktobar 2023. će biti topliji i prosečno vlažan, a obeležiće ga miholjsko leto.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u oktobru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će u proseku biti viša za oko 1,3 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se da oktobarske srednje minimalne temperature vazduha budu oko 10,5 stepeni Celzijusa - navodi se u prognozi RHMZ.

Srednja maksimalna temperatura u oktobru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za oko 1 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini će biti oko 19 stepeni.

Padavine će u oktobru biti u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će mesečna suma biti za oko 5 mm niža u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini očekuje se u oktobru ukupno oko 48 mm.

Najtoplija jesen u istoriji merenja

Najtoplija jesen u istoriji bila je 2019. godine. Iz RHMZ podsećaju da je te godine jesen bila za 2,9 stepeni toplija u odnosu na prosek, dok je odstupanje u Beogradu bilo još i veće, za 3,5 stepeni.

- Te godine, 2019, imali smo najtopliji oktobar i najtopliji novembar u istoriji merenja, a izražen toplotni talas je trajao od 12. do 28. oktobra, i to je bio najtopliji oktobarski toplotni talas zabeležen od 1888. godine - kaže Slobodan Sovilj.

Dnevni ekstremi u oktobru i novembru

Ipak, iako je 2019. bila najtoplija jesen, dnevni ekstremi nisu zabeleženi te godine. Na primer, maksimalna temperatura u oktobru u Beogradu bila je davne 1932. godine, 2. oktobra i tada je bilo 34,7 stepeni u Beogradu. Dok je i novembarski rekord iz davne 1926. godine, tada su bila 29,3 stepena 1. novembra.

Kurir.rs/Blic