Temperaturne promene prethodnih dana uticale su na to da veliki broj Nišlija zatraži Hitnu pomoć. Najčešće su se lekarima javljali hronični bolesnici, ali na ovakve promene nisu ostali imuni ni oni najzdraviji. Kakva je trenutno situacija u gradu na Nišavi saznala je dopisnica Kurira Kristina Krstić koja se upravo nalazi u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć od sagovornice Gorice Radomirovic, specijaliste urgentne medicine:

Hronični pacijenti su posebno pogođeni naglim promenama temperature, praćenim obilnim padavinama. Sve to ima ozbiljan uticaj na njihovo zdravlje. Kada dođe do naglog pada temperature, dolazi do sužavanja krvnih sudova, posebno u perifernim delovima tela, što može izazvati bolove u donjim ekstremitetima i mišićima.

- Opasnije je sužavanje krvnih sudova na srcu, pa se zato javljaju anginozni bolovi u grudima. Ponekad čak može doći do infarkta - istakla je Radomirović.

02:44 HITNA POMOĆ U NIŠU PREPLAVLJENA PACIJENTIMA Dr Radomirović o situaciji u Nišu zbog promene vremena: OVO SU RAZLOZI JAVLJANJA

Sužavanje krvnih sudova u mozgu sa obe strane može dovesti do ozbiljnih problema sa zdravljem, uključujući i moždani udar.

- Kod pušača takođe dolazi do pogoršanja stanja, jer hladno vreme često uzrokuje prehlade i infekcije respiratornih puteva, što dodatno otežava njihove već postojeće tegobe. Ovo može dovesti do otežanog disanja, posebno kod osoba sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća i astmom - rekla je Radomirović.

Čak i kod zdravih ljudi, ove promene vremena mogu imati uticaja. Meteoropate posebno reaguju na promene sa glavoboljama, promenama raspoloženja, smanjenom koncentracijom i nesanicom, tako da ni oni nisu pošteđeni ovih efekata.

- Kada je u pitanju savet da li je pravilno da se ljudi obrate svom izabranom lekaru kako ne bi opterećivali hitne službe, važno je napomenuti da naši sugrađani uglavnom prate terapiju i konsultuju se sa svojim lekarima, što je veoma pozitivno. Međutim, ako ne uspeju sami da reše određene tegobe, obavezno je da se jave svom lekaru - savetovala je Radomirović.

Što se tiče intervencija, primetno je da ima dosta intervencija na javnim mestima.

- Nedavno smo imali gotovo 50% svih intervencija koje se odnose na kolaps, nagli pad krvnog pritiska i sunčanicu, što je povezano sa promenljivim vremenskim uslovima. Takođe, česte su alergijske reakcije, a sada u jesenjem periodu često se javljaju alergije, delimično usled prisustva insekata - ispričala je.

Kurir.rs Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:20 Došla hitna pomoć da ukaže pomoć povređenom