METEOROLOG ČUBRILO OZNAČIO DATUM KADA NAM STIŽE PRAVO JESENJE ZAHLAĐENJE: Posle letnjih temperatura ovim mestima moguć mraz (FOTO)

Meteorolog Marko Čubrilo dao je na svom Fejsbuk profilu vremensku prognozu za naredne dane.

- Do subote uveče pretežno sunčano i toplo. Noći sveže, ponegde i maglovite, uz minimume od +6 do +16 stepeni Celzijusa, tokom dana maksimumi od +23 do +27, lokalno i oko +29 stepeni Celzijusa, što je iznad prosečnih vrednosti. Vetar slab do umeren, istočni. U subotu krajem dana na severu regiona naoblačenje ponegde iz pojavu kiše ili pljusak. Ovo naoblačenje će biti posledica premeštanja slabog, hladnog, fronta koji će se u toku noći ka nedelji i u nedelju pre podne premestiti preko središnjih i jugoistočnih delova regiona ponedge donoseći prolaznu kišu ili pljusak. Ne očekuju se veće količine padavina, a nad velikim delom regiona će se zadržati suvo vreme. Vetar u subotu uveče na severu regiona u okretanju na pojačan, sveerozapadni smer - napisao je Čubrilo i dodao:

foto: Kurir Televizija, Zorana Jevtić

- U nedelju svežije uz maksimume od +17 do +24 stepena Celzijusa, što je u okviru proseka za kraj septembra.

ipak, meteorolog navodi i da će početkom sledeće nedelje biti ponovo relativno toplo i oko 3.10. bi se maksimumi mogli kretati od +25 do +30 stepeni Celzijusa, što je znatno iznad proseka za prve dane oktobra.

- Oko 4.10. operativni proračuni modela simuliraju podizanje Azorskog anticklona na severozapad, što bi po njegovoj istočnoj periferiji pokrenulo spuštanje slabo vlažnog ali osetno hladnijeg vazduha iz oblasti Skandinavije. Ukoliko bi se takva sinoptika održala oko 4.10. treba očekivati prolazno naoblačenje, kišu i moguće pljuskove, jak severni vetar i osetnije zahlađenje te bi se oko 6.10. maksimumi kretali u okviru pravih jesnjih vrednosti od +12 do +18 stepeni Celzijusa, dok bi minimumi mogli biti od +3 do +9 u nizijama, dok se preko 800mnv može javiti mraz od -4 do -1 stepen Celzijusa - piše Čubrilo i nastavlja:

- Ansamble niz ECMWF-a za sada podržava opciju tog prvog, jačeg, zahlađenja negde oko 5.10. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode.

