OVA PROMENA PRAZNI ČEKAONICE U DOMOVIMA ZDRAVLJA: Uskoro novina sa receptima za pacijente

Uskoro pacijenti koje je izabrani doktor uputio kod specijaliste neće morati da trčkaraju u krug i opet se vraćati kod svog lekara u dom zdravlja da bi im on izdao recept za lek koji je preporučio specijalista, jer će to uskoro moći da uradi sam specijalista.

Koliko se čekaonice u domovima zdravlja lako napune, pokazalo se tokom i nakon pandemije, a razlog je bila procedura stara nekoliko decenija! Baš zbog te "zdravstvene birokratije" stotine, ako ne i hiljade ljudi lako su se mogli inficirati ovim smrtonosnim virusom, ali i ko zna kojim još!

Zbog toga je Vlada Srbije 2022. godine usvojila "Program digitalizacije u zdravstvenom sistemu Srbije za period od 2022. do 2026. godine" što će ići na ruku svim pacijentima u Srbiji, a tek će lekarima da olakša!

Cilj je da se završetkom ovog programa digitalizacije zdravstva ostvare četiti cilja adekvatne zdravstvene zaštite pacijentima: kvalitet, efikasnost, dostupnost i bezbednost.

Rasparava o Izmenama zakona o zdravstvu počela je 30. avgusta, i trajala je do 18. septembra u Nišu, Kragujevcu i Beogradu.

- Sada se očekuje sastanak radna grupa koja je radila na Izmeni zakona o zdravstvenim knjižicama i i kartonu, na kojoj će se razmatrati svi predlozi koji su izneti. Biće naravno uključene sve nadležne institucije i udruženja pacijenata - kaže za Blic Đurica Stanković iz Savez udruženja pacijenata Srbije SUPS.

Kako i kada do praznih čekaonica Pored toga što je preko potrebno rasteretiti pacijente nepotrebnog "šetanja" po silnim bolnicama i domovima zdravlja, neophodno je rasteretiti i lekare! Ministarstvo zdravlja još 2021. godine je tender za proširivanje funkcionalnosti modula za prepisivanje lekova. To bi podrazumevalo da će ubuduće elektronske recepte za lekove na listama A, A1, D, kao i za MTP pomagala, moći da pišu i lekari specijalisti, a potom će ih, takođe elektronski, odobravati lekari opšte prakse. Unapređenjem zdravstvenog sistema znatno bi se smanjio broj pacijenata u čekaonicama domova zdravlja Unapređenjem tog sistema znatno bi se smanjio broj pacijenata u čekaonicama domova zdravlja kod lekara opšte prakse samo da bi im se odobrio prepisani lek ili pomagalo. - Još uvek se raspravlja o tome da li će lekar specijalista moći sam da izdaje recepte bez odobrenja lekara opšte prakse, ili će njega ipak odobriti lekar opšte prakse u naznačenom roku, ali bez odlaska pacijenta u dom zdravlja - kaže Stanković.

To bi, suštinski značilo da će pacijent od lekara specijaliste dobiti elektronski recept koji će moći da podigne u apoteci bez odlaska u kod lekara opšte prakse na odobrenje.

- Pacijentima bi najbolje bilo da je to već sada moguće, i da od lekara specijaliste dobiju sve što im treba. Da li će se to usvojiti ili ne još uvek je pitanje, mi smo tek počeli malim koracima, ima tu još puno da se radi. Neophodno je da sve to bude integrisano u Integrisani Zdravstveni Informacioni Sistem, odnosno IZIS - ističe on.

Kako kaže Savez udruženja pacijenata Srbije ukazao je da je jedna od glavnih prepreka implementaciji sistema digitalnog zdravstva nedovoljno informisano stanovništvo.

- Digitalizacija prevashodno pomaže pacijentima, a jedan od izazova je taj što mi u Srbiji imamo veliki broj stanovništva koji nije dovoljno edukovan, i digitalno pismen, što pacijenata, što lekara. Tu je i veliki procenat starog stanovništva koji nije dovoljno edukovan. Vrlo je važno sprovesti programe edukacije opšte populacije, kako bi oni sami znali koliko lakše mogu da završe sve kod lekara, ali i same lekare - podvlači Stanković.

Čekaju se portali eUput i eBolovanje

Među više od 20 elektronskih servisa koje će razvijati Ministarstvo zdravlja kao nosilac programa i druge institucije, nalaze se eUput, eBolovanje.

Vlada Srbije je saopštila da će u proces digitalizacije zdravstva takođe biti uvršteno i elektronsko praćenje izdavanja recepata i potrošnje lekova, imunizacije, preležanih bolesti, nalazi, izveštaji i otpusne liste, razmena informacija među institucijama o rođenim i umrlim osobama, baze podataka o laboratorijskim analizama, radiološkim snimcima i genetskim informacijama.

Pojedina istraživanja pokazala su da građani Srbije u proseku idu tri do četiri puta do svog izabranog lekara kako bi dobili upute za specijalističke preglede koji su im potrebni, saznali dijagnozu i dobili terapiju. To predstavlja popriličan napor i nepotrebno gubljenje vremena za pacijente i lekare opšte prakse, koji na godišnjem nivou imaju više od 14 miliona poseta građana.

Rešenje za njih predstavlja specijalistički eUput - nova procedura koja bi svim lekarima specijalistima, na svim nivoima zdravstvene zaštite, dala mogućnost da upućuju pacijente na druge specijalističke preglede, stacionarno lečenje, kontrole ili komisiju.

Sistem eUput će omogućiti da lekar specijalista može kroz Integrisani informacioni sistem uputi pacijenta na dalje specijalističko lečenje, kontrolu, komisiju ili stacionarno lečenje, dok bi izabrani lekar kroz isti sistem imao uvid u sve upute i izveštaje lekara specijalista. Procedura koja sada ima osam koraka tako bi se skratila na šest.

Šta je do sada urađeno

Nije da se ništa na ovom planu ne radi, i već sada je mnogo toga postignuto. Tako je Ministarstvo zdravlja uvelo niz centralnih servisa i softverskih rešenja koji uključuju:

portal eZdravlje - za pristup građana zdravstvenim podacima,

portal eZakazivanje - za zakazivanje termina i upućivanje pacijenata na pregled

portal eRadiologija - Nacionalna Medicinska Platforma za preventivu i dijagnostiku, što podrazumeva da se svi radiološki snimci nalaze na jednom mestu. To dalje pruža mogućnost organizovanja preventivnih pregleda, skrininga: mamografija, tuberkuloza, rak pluća, rak grlića materice...

portal ePos - Nacionalna medicinska platforma za potvrdu o smrti

