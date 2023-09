PIJAN VOZIO MOTOR BEZ KACIGE I PAO, GLAVOM LOMIO SVE PRED SOBOM Na Milanovu priču niko nije IMUN! Ovo se desilo NAKON 40 DANA KOME

Đaci Gimnazije "Stevan Sremac" i Ekonomske škole u Nišu nisu ostali ravnodušni kada su čuli životnu priču Milana Mitića iz Požarevca, koji je motorom, bez kacige u pijanom stanju, imao saobraćajnu nezgodu i iz nje je kako sam kaže samo uz Božiju pomoć preživeo.

"Posle nekog pijanstva u kafićima došlo je do nesuglasice između mene i radnika kafića. Drug je želeo mirno veče i pozvao me je da idemo kući. Poslušao sam ga da se ne bi i sa njim zamerao. To veče sam tri puta išao motorom, tada, kada sam želeo da krenem kući motor nije hteo da upali. Ja uporan, kao što sam i sada uporan, upalili smo ga na gurku. Nisam ni osetio da se krećem brzo, kao da sam hitao smrti u zagrljaj" govorio je Milan u prepunim salama niških škola.

A samo je hteo druga da ostavi kući i da se vrati da reši već započeti problem.

"Naišao sam na blagu krivinu ulevo, ali sa 170 na sat nije bila ni malo blaga. Na slikama uviđaja Saobraćajne policije video sam da je motor udario u ivičnjak, odleteo, a da sam ja glavom polomio tri drvene grede. Bio je problem da mi se očiste opiljci od drveta u glavi“, istakao je Milan i dodao je sada njegova misija i Agencije za saobraćaj da svojom životnom pričom "opominje" omladinu i sugeriše koji put da odaberu kako ih ne bi život dodao do onoga do čega je mene.

U saobraćajki je zadobio više preloma lobanje, otkazala su mu pluća. Dobio je i sepsu. Ipak posle 40 dana i 40 kilograma manje, probudio se iz kome. Samo je svojom upornošću i radom na sebi uspeo sve da pobedi. Prošlo je 13 godina od nezgode, danas kaže ne vozi motor, ali vozi automobil i to kabriolet. O svom životnom iskustvu govori najmlađima, đacima završnih godina koji tek sedaju za volan i nada se da će njegova priča kod njih probuditi svest o važnosti života.

Đaci, koji već imaju saobraćajne dozvole kažu da su pažljivi u saobraćaju. Skoro su polagali vozačke ispite pa su im pravila sveža. Ipak, značajno im je i ovo životno iskustvo koje su danas čuli.

"Veliki je utisak na mene ostavila ova priča i posle nje ću sigurno voditi više računa o saobraćaju", kazao je učenik četvrtog razreda Gimnazije Nikola Mitrović.

"Svi razmišljamo tako da treba učiti kroz tuđih grešaka, ali i kroz svoja iskustva, ali kada čujemo ovako nešto, što nije ni malo naivno, mnogo je bitno da učimo od drugih", istakla je Teodora Nikolić.

"Ovo je uticalo na nas jer smo postali svesni da u bilo kojoj situaciji u kojima nismo 100 posto fokusirani na vožnju ne treba sedati za volanom", rekao je Dušan Stojiljković.

Ovaj edukativni seminar o bezbednosti u saobraćaju već treću godinu za redom organizovala je Gradska opština Medijana u saradnji sa Centrom za društveno delovanje.

"Cilj ovog projekta je prevencija dešavanja saobraćajnih nezgoda. Potrebno je ukazati deci od najmlađih uzrasta na posledice brze vožne i vožnje pod uticajem alkohola", rekao je Ivan Nikolić, većnik GO Medijana.

Milan je napisao i knjigu, a otvorio i Jutjub kanal gde govori o štetnosti alkohola. On je u Niš doneo i tzv "pijane" naočare sa kojima su učenici koji nisu pili alkoholna pića, mogli da se uvere kako "pijan vozač" vidi okolinu.

Sretan je jer, kako tvrdi, “ima puno reakcija mladih ljudi koji mu pišu i koji su mu zahvalni što su nakon njegove životne price počeli da razmišljaju na drugačiji način.

