"NEĆE BITI USVOJENE ODREDBE KOJE IDU KORAK NAPRED" Veljanovski nema dilemu: Na OVO nije spremna niti jedna vlast nakon 5. oktobra!

U članu radne grupe za donošenje zakona o elektronskim medijima, svako prisustvo ima svoju priču.

Važno je napomenuti da je ministarstvo kulture ranije bilo nadležno za pitanja informisanja i medija, dok je sada ta odgovornost prešla na ministarstvo telekomunikacija, što je izazvalo diskusiju u javnosti.

Naši medijski zakoni nisu bili loši, ali se veći izazov oduvek kretao u sferi primene tih zakona. Nijedna vlast od 5. oktobra nije pokazala spremnost da sprovede najvažnije reformske mere, što je izvor ozbiljnih problema u sektoru medija.

Gost "Crvenog kartona" koji je pojasnio priču o medijima, jeste Rade Veljanovski, redovni profesor univerziteta u penziji i novinar.

Član je radne grupe za donošenje zakona o elektronskim medijima, pa je otkrio koliko se njegov glas tamo čuo.

- Bio sam veoma iznenađen kad me je ministar za informisanje i telekomunikacije Jovanović uopšte pozvao da budem u tom radnom telu. Treba se setiti da je ministarstvo kulture bilo nadležno za informisanje i medije, a sad je to minitarstvo za telekomunikacije i mislim da je to pogrešno. U razgovoru s ministrom rečeno mi je da kao neko ko je radio na medijskim zakonima od novembra 2000. budem i u ovom telu. Postavio sam neke uslove, da li ćemo raditi medijske zakone na osnovu evropske direktive o audio-vizuelnim servisima iz 2018. Rečeno mi je da hoće i to mi je bio znak da se prihvatim - započeo je Veljanovski, pa nastavio:

- Na kraju sam doživeo razočaranje jer smo koleginica Jelena Surčulija sa FPN i ja bili jedin koji su hteli da se dosledno sprovedu ti najvažniji postulati. Sad ide javna rasprava, pa će zakon ući u proceduru, ali ozbiljne su sumnje da neće biti usvojene one odredbe koje će zaista značiti korak napred. Biće ozbiljnijih pomaka, ali to podseća na ovaj period od 23 godine. Naši zakoni ni do sada nisu bili loši, mnogo je veći problem postupanje po tim zakonima jer nijedna vlast od 5. oktobra nije bila spremna da sprovede najvažnije reformske stavke.

