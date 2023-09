UŠAO ZA MNOM U WC I REKAO "MOGU LI JA SA TOBOM": Srpkinja doživela HOROR, jedva se odbranila, a onda saznala JEZIVU ISTINU (VIDEO)

Svaka žena treba da bude pripremljena da na neki svoj način odbije muškarca koji joj se ne sviđa. Iako je laskavo da budete predmet nečijeg obožavanja, to ne mora uvek da bude lepo iskustvo. Upravo jedno tako loše iskustvo je iskusila poznata TikTokerka koja je rešila da sve podeli na svom nalogu.

Devojka po imenu Isidora je rešila da ispriča šta je doživela na društvenim mrežama u želji da ženama skrene pažnju na ovakve slučajeve. Kako je objasnila sedela je sa društvom u jednom kafiću kada je nepoznat muškarac seo nepozvan za njihov sto.

"Ne znam da li je on uopšte normalan, ili je bio pod uticajem alkohola ili ne znam čega već, seo je za naš što i sve nas uznemiravao. U jednom momentu je otišao negde, a kad sam ja krenula do toaleta on se nacrtao ispred. U tom trenutku mi je nešto u glavi reklo uzmi biber sprej, nije dobro", započela je svoju priču Isidora, pa nastavila:

"Nisam ni stigla da ga iskoristim, on je već krenuo da ulazi. Rekla sam mu da je zauzeto, što je on potpuno izignorisao. Ušao je za mnom i krenuo da mi se unosi u lice rekao mi je "Mogu li ja sa tobom". Taj strah koji sam osetila je neopisiv, da sam u momentu sve zaboravila, čak i na biber sprej. Nekom nebeskom snagom, da li od adrenalina, da li od straha, uspela sam da ga odgurnem iz sve snage i izletela iz toaleta", sa knedlom u grlu je ispričala Tiktokerka.

Kako je dalje objasnila, kad se požalila radnicima iz kafića oni su joj objasnili da je u pitaju prijatelj neke bitne osobe. Kanije je saznala da je u pitanju oženjen muškarac i otac maloletnog ženskog deteta.

"Neći ni da razmišljam, ni da zamišljam šta je on hteo i šta je bila njegova namera. Jedino što je važno je da sam ja uspela da izađem nepovređena. Ovo govorim iz razoga što imam potrebu da kažem ženama da uvek budu oprezne. Krenućete do toaleta i neka budala će misliti da ima pravo da krene za vama. Molim vas pazite se", zaključila je devojka za kraj.

Kurir.rs/Blic Žena