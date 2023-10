NEMAČKA PROSLAVILA 33. GODIŠNJICU JEDINSTVA: Dan ujedinjenja Ambasada Savezne Republike Nemačke obeležila u Beogradu

Savezna Republika Nemačka ove godine obeležava 33. godišnjicu ujedinjenja dve Nemačke, pa je povodom nacionalnog praznika, Ambasada Savezne Republike Nemačke u Srbiji napravila svečani prijem u Domu omladine u Beogradu.

Svečanom prijemu prisustvovale su brojne zvanice, među kojima i predsednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, američki ambasador Kristofer Hil, švajcarski ambasador Urs Šmid, britanski ambasador Edvard Ferguson, španski ambasador Raul Bartolome Molina, italijanski ambasador Luka Gori, poverenica za ravnopravnost Brankica Janković, kao i mnogobrojni predstavnici političke i javne scene u Srbiji i članovi diplomatskog kora.

Domaćin prijema, ambasadorka Anke Konrad, zahvalila je svim zvanicama koje su uveličale ovaj, za Nemačku veoma važan dan.

Dan nemačkog jedinstva (Tag der Deutschen Einheit) je nacionalni praznik kojim se obeležava ujedinjenje Nemačke 1990. godine, kada je ideja jedinstvene Nemačke, nastala sredinom 19. veka, ponovo ispunjena.

Ponovno ujedinjenje Nemačke zapravo je značilo da Nemačka Demokratska Republika (NDR) postane deo Savezne Republike Nemačke (SRN) kako bi se formirala ponovno ujedinjena Nemačka. Berlin je ponovo ujedinjen u jedan grad i opet postao glavni grad ujedinjene Nemačke.

Pre toga, u maju 1989. godine uklanjanje mađarske granične ograde sa Austrijom otvorilo je rupu u Gvozdenoj zavesi, a vlada Istočne Nemačke je posustala. Granica je i dalje bila pažljivo čuvana, ali "Panevropski piknik" i neodlučnost vladara Istočnog bloka pokrenuli su mirnu revoluciju i seriju protesta.

Sve to dovelo je do prvih slobodnih izbora NDR 18. marta 1990. godine, te do pregovora između NDR i SRN koji su kulminirali Ugovorom o ujedinjenju.

Ostali pregovori između NDR i SRN i četiri okupatorske sile proizveli su takozvani „Ugovor dva plus četiri“ (Ugovor o konačnom poravnanju s poštovanjem prema Nemačkoj) kojim se u potpunosti daje suverenitet ujedinjenoj nemačkoj državi, za čija su dva dela prethodno bila vezana brojna ograničenja koja proističu iz njihovog statusa okupiranih regiona nakon Drugog svetskog rata.

Prema "Ugovoru dva plus četiri" i Savezna Republika i Demokratska Republika obavezale su se i svojim jedinstvenim nastavkom na princip da njihove zajedničke granice pre 1990. godine čine celu teritoriju na koju može da polaže vlada Nemačke, a samim tim i da nije bilo dalje zemlje izvan onih granica koje su bile delovi Nemačke u celini.

Ujedinjena Nemačka nakon 1990. godine nije država naslednica, već uvećani nastavak bivše Zapadne Nemačke. Proširena Savezna Republika Nemačka zadržala je zapadnonemačka mesta u međunarodnim organizacijama, uključujući Evropsku ekonomsku zajednicu (kasnije Evropsku uniju), NATO i Ujedinjene nacije. Članstva u Varšavskom paktu i drugim međunarodnim organizacijama kojima je pripadala Istočna Nemačka prestala su da postoje jer Istočne Nemačke više nije bilo.

Prilikom prošlogodišnjeg obeležavanja Dana nemačkog jedinstva u Srbiji, koje je bilo upriličeno u Botaničkoj bašti u Beogradu, ambasadorka Anke Konrad rekla je da je Nemačka zahvalna svim partnerima širom sveta što su pružili ruku pomirenja posle dva razorna rata i stradanja miliona ljudi.

Kako je prošlogodišnji moto „Dan nemačkog jedinstva" obeležen pod sloganom „ Rasti zajedno", Konrad je tada kazala da je upravo taj moto dobro načelo za saradnju Srbije i Nemačke.

Ambasadorka je Konrad je sa direktorkom Botaničke bašte Gordanom Subakov Simić, u znak prijateljstva dveju zemalja, posadila stablo bukve, koje je bilo drvo godine i 1990, u godini ponovnog ujedinjenja dve Nemačke.

EURACTIV.rs