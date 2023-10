PROFESORKA OŠAMARILA UČENICU NA RADIONICI? Majka tvrdi da ćerka doživljava poniženja i uvrede i da je htela da se ispiše iz škole!

Moju ćerku, koja je druga godina smera modni krojač u srednjoj školi "Dr Đorđe Natošević" u Inđiji, 20. septembra je razredna (ime poznato redakciji) iz čista mira ošamarila, stalno je ponižava i vređa, tvrdi za Kurir majka tinejdžerke (ime i prezime poznato redakciji).

- To se desilo u Keltskom selu kada su deca imala radionicu, na koju moraju da idu. Kako mi je dete ispričalo, tamo u restoranu su bile neke drvene stolice i stolovi, a moje dete je sedelo pored, na klupi. Razredna je sedela prekoputa nje. Tu su cepkali neke papiriće i razredna joj je rekla da presavije papir, što je ona i uradila, a onda je iz čista mira, kako mi je rekla, i bez ikakvog razloga dobila šamar. Podigla je glavu, pogledala je, a razredna joj je rekla: "Skloni se, ide ti sunce u oči." Taj šamar nisu videla ostala deca, u tom trenutku su bila na drugom mestu - tvrdi majka koja je razgovarala sa nama, a ćerka je dobacivala detalje.

Majka tvrdi i da je pre toga njeno dete stalno trpelo uvrede od razredne.

- Ćerka mi se žalila da ona đake stalno vređa, govori im su glupi, da su narkomani... Moje dete je ponižavala. Dolazilo je iz škole i govorilo mi da hoće da se ispiše. Ovaj šamar je bio okidač da sve prijavimo direktorki. Prvo je 27. septembra ćerka sa drugaricom otišla kod nje i ispričala kako ju je razredna vređala i lupila joj šamar. Međutim, ona joj je rekla da ne veruje da bi to njena razredna uradila. Skrenula je temu i rekla da moja ćerka ima predugačke nokte.

Nakon toga sam i ja otišla da napišem izjavu za šamar. Dok sam bila tamo, direktorka je stalno nešto pričala kako bi nas zbunila. Školski odbor bi trebalo da bude održan u ponedeljak, kada bi u sve trebalo da se uključi i tim za prevenciju nasilja - navela je majka uz ćerkino sufliranje za Kurir.

Takođe, majka je dodala i da je istog dana kada je njena ćerka dobila šamar odmah pozvala razrednu i pitala je zašto je to uradila.

- Ona je prvo sve negirala, a onda tražila i da čuje moju ćerku da je lično pita da li ju je ošamarila. Kada je dete to potvrdilo, ona je pitala da li ju je bolelo, a onda pomenula i priču kako neki nastavnici huškaju decu protiv nje i na kraju se izvinjavala. Još uvek ništa nije urađeno po tom pitanju, a razredna je navodno suspendovana, ali mi smo čuli da je na bolovanju. Deca su dobila zamenu, a ona je izašla i iz Vajber grupe.

Iz redakcije Kurira juče smo u više navrata zvali školu na fiksni telefon, čiji je broj dostupan na sajtu, međutim, svaki put nam je rečeno da je direktorka na sastanku i da ne može da se javi. Zatim smo uputili pitanja na mejl škole, ali nismo dobili nijedan odgovor na naša pitanja, a oni u svom odgovoru nisu ni demantovali ni potvrdili da se incident desio:

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola

Svaki oblik nasilja je nedopustiv, ali pojedini nastavnici piju tablete za smirenje zbog nevaspitane dece

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, kaže za Kurir da u ovakvim slučajevima direktor škole zajedno sa psihološko-pedagoškom službom utvrđuje činjenice.

- Ukoliko dođe do bilo kakvog incidenta, roditelj to odmah mora da prijavi školskoj službi, koja utvrđuje šta se zaista desilo, ko je to video, zbog čega se desilo... Ako se utvrdi da je zaista kriv nastavnik, direktor donosi hitnu odluku o suspenziji do rešenja disciplinskog postupka. Bilo kakvo udaranje učenika nije primereno bilo kom nastavniku, u takvim situacijama treba biti vrlo pribran, ali problem je što zaista ima bezobrazne i nevaspitane dece, naročito u trogodišnjim stručnim školama, koja znaju i da se unose nastavniku u lice.

Zato u pojedinim takvim školama nastavnici moraju da piju "bromazepame" da bi održali čas. Svakako, bilo kakav oblik nasilja prema učeniku je nedopustiv, a ako se desi, direktor sa službom utvrđuje krivicu - objasnio je Antić.