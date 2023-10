EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE DO KRAJA OKTOBRA! Poznati meteorolog Goran Mihajlović otkrio: SAMO OVAJ DAN VIKENDA možete iskoristiti

Da li će oktobar proću u znaku Miholjskog leta. Jutra i noći su sveže, dok je tokom dana toplo.

Goran Mihajlović, pomoćnik direktora RHMZ-a, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je otkrio kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- Miholjsko leto je karakteristično za naša područja i ove godine ga imamo u punom sjaju. Jutra sveža i večeri sveže, a preko dana 22 do 23 stepena i ovaj trend će se nastaviti narednih 7 dana sa tim da bi u nedelju imali kratkotrajno naoblačenje koje bi uslovilo kišu. Tako da bi ponedeljak bio nešto svežiji sa maksimalnom temperaturom od 19 do 20 stepeni što se tiče Beograda. U ostalim danima do sredine meseca zadržava se trend suvo, danju sunčano, toplo i nadamo se prijatno vreme - rekao je meteorolog.

Mihajlović je potom naveo i šta možemo očekivati krajem oktobra.

- U poslednjoj dekadi oktobra. Kalendarski ćemo ući polako u kraj godine i očekujemo manji pad temperature. Maksimalna temperatura u tom periodu bi bila između 12 i 18 stepeni uz prolazno naoblačenje i kišu.

Ako ste planirali nekakav izlet ili nešto slično za vikend, meteorolog je preporučio da to ipak bude subota kada će biti od 23 do 26 stepeni.

