SUZE, ZAGRLJAJI I OSMESI: Evakuisani Srbi iz Izraela: Dosta je talaca, žena i dece, rekli su nam da nas je ZAMALO PROMAŠILA RAKETA

Prvi evakuacioni avion iz Izraela, koji je poslala Vlada Srbije sleteo je na aerodrom "Nikola Tesla" u 1.29 časova. Reporteri Kurira su na licu mesta zabeležili prve izjave po dolasku u Beograd.

Suze, zagrljaji i osmesi.

Ljudi su konačno dočekali svoje najmilije posle dva dana neizvesnosti. Zato ne čudi što sve puca od emocija.

Većina njih je tek po dolasku u Beograd saznala da su za malo izbegli raketiranje aerodroma "Ben Gurion", koji je zasut raketama Hamasa neposredno po poletanju srpskog vazduhoplova.

1 / 10 Foto: Nemanja Nikolić

Opisuju dramu koju su proživeli tokom poslednjih 48 časova.

Putnica Marija Jovanović iz Niša kaže da su bili na pokloničkom putovanju.

"Bilo je strašno. Produžili smo putovanje za jedan dan, čekajući ovaj let. U subotu je bio planiran, ali je bio zatvoren aerodrom. Izetno nam je bilo na putu, ali sada sam obaveštena da je 15 minuta po poletanju gađan aerodrom", kaže Marija Jovanović.

00:25 Putnik Nikola: Rekli nam da nas je za malo promašlila raketa

Nikola: Čuli smo da nas je zamalo promašila raketa

Nikola kaže da je po dolasku u Beograd čuo za raketni napad Hamasa na aerodrom "Ben Gurion".

"Bilo je zeznuto malo poslednjih dana. Danas je bilo ok, sad su nam rekli da nas je za malo promašlila raketa. Na aerodromu je gužva, ostalo je u redu", kaže ovaj putnik.

00:36 Izjava Luke Radovića, sportiste koji je upravo stigao iz Tel Aviva

Luka Radović, sportista iz Tel Aviva, mislio je da će agonija potrajati.

"Situacija u Tel Avivu nije naivna, malo se smiruje. Mislim da će ovo da se oduži na više dana. Dosta je ljudi je poginulo, dosta je talaca, čak i žena i dece, to je problem Izraelu".

Miloš Krstić: Nisu svima stigli koferi

Miloš Krstić, putnik iz Aleksinca, rekao je da nisu svim putnicima stigli koferi. Kaže da su videli jezive scene, ali na kraju s obzirom na sve, kako dodaje, nisu loše prošli.

"Mi smo bili u drugoj grupi hodočasnika, nas 50-ak. Većina je bila iz dijaspore. Trebalo je da ostanemo do četvrtka, međutim, iskoristili smo ovaj let. Zahvaljujući konzulatu mi smo se uključili na ovaj let".

Upitan da li mu je stigao prtljag, rekao je:

"Mi nismo čekirali kofere, neki jesu, njima su stigli".

"Bili smo u Jerusalimu. Bilo je jezivo poluprazno. Videli smo hapšenja muslimanskih ekstremista. Pre toga smo bili u Vitlejemu, tamo je bilo mirno. Generalno, dobro smo prošli".

"Oko aerodroma je bilo mirno, tek sad čujemo da je bombardovan".

"Bilo je napeto oko povratka, ali se na kraju sve dobro završilo".

02:15 Izjava ministra Selakovića posle sletanja aviona iz Tel Aviva

(Kurir.rs)