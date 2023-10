WOLT I RAIFFEISEN BANKA DONOSE UŠTEDU I OVOG OKTOBRA!

Ukoliko platite karticom, iznos dostave se vraća na Wolt nalog

foto: Promo

Verovatno ste do sada makar nešto poručili onlajn? Najukusniju klopu iz grada, namirnice iz omiljenog supermarketa, cveće ili knjigu kao poklon iznenađenja? Šta god da ste poručili, verovatno ste za dostavu makar jednom iskoristili aplikaciju Wolt?

Ako je vaš odgovor pozitivan na makar jedno od ovih pitanja, onda ste vrlo verovatno čuli za sada već tradicionalnu godišnju saradnju Raiffeisen banke i kompanije za dostavu Wolt. I ovog oktobra, ove dve kompanije zajedničkim snagama donose uštedu i poklanjaju nešto lepo svojim korisnicima! Za svaku oktobarsku porudžbinu plaćenu karticom Raiffeisen banke tokom trajanja akcije , iznos dostave biće vraćen korisniku u vidu Wolt kredita za poručivanje. Dobijeni povrat novca, odnosno Wolt kredite, korisnici koji nisu članovi Wolt+ programa, moći će da iskoriste do 30 dana nakon transakcije za sve što požele na Woltu. Akcija traje od 9. do 29. oktobra, te vas pozivamo da ne propustite ovu pogodnost.

A šta vam sve osim uštede, u slučaju da platite Visa ili Mastercard karticom Raiffeisen banke, donosi online poričivanje preko Wolt aplikacije?

1 – DONOSI EXTRA VREME

Sve što poručite, biće na vašim vratima kroz 30 minuta. Izračunajte vreme koje potrošite dok se spremite, odete do restorana, trgovine ili apoteke, sačekate red, kupite šta želite i potom se ponovo vratite do kuće... Ali ne morate, ne gubite vreme ni na uzaludno računanje. U par klikova aktivirajte svoju porudžbinu na Wolt aplikaciji i sačekajte nasmejane kurire na vratima svog doma u najkraćem roku. Znaćete kada dolaze, lako je, jer putem aplikacije sada možete uživo pratiti njihovo kretanje kroz gradske gužve.

2 – DONOSI EXTRA KOMFOR I IZBOR

Često su nam planovi optimistični i lepo funkcionišu, ali samo u teoriji. Danas ću ići u nabavku, posle ću skoknuti do apoteke, pa restoran i onda brzinska kafa sa prijateljima u kafeteriji iza ugla. Istina je da će vam u praksi nedostajati barem par sati da završite sve navedeno. S druge strane, preko Wolt aplikacije za nekoliko minuta možete da poručite baš sve što poželite, od restoranske hrane do uličnih ’fast food’ specijaliteta, i od potrepština iz supermarketa do sitnica iz omiljene knjižare ili drogerije.

3 – DONOSI EXTRA SIGURNOST

Ne morate da nosite keš sa sobom, da razmišljate gde vam je novčanik i da li ste zaboravili kusur. Plaćanje preko interneta je brzo i efikasno i podjednako sigurno kao i tehnologija koja se koristi prilikom direktnog plaćanja karticom na mestu prodaje. Iskoristite je.

4 – DONOSI OSMEH NA LICE

Koliko ste samo puta čuli da male stvari donose sreću? Zamislite da upravo puštate dugo očekivani film ili seriju uz toplu, omiljenu hranu koje vam je upravo dostavio Wolt dostavljač. Nemojte više da zamišljate, vaši snovi mogu postati java kroz samo par klikova! 🙂

Promo