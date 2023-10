Novi maloprodajni objekat kompanije NIS na auto-putu „Miloš Veliki“

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije, Goran Vesić, generalni direktor NIS-a, Kiril Tjurdenjev i gradonačelnik Čačka, Milun Todorović, obišli su danas novu benzinsku stanicu kompanije NIS, na auto-putu „Miloš Veliki“. Reč je o jednom od najsavremenijih objekata u maloprodajnoj mreži NIS-a u čiju izgradnju i opremanje je uloženo više od 4,5 miliona evra. Na benzinskoj stanici „Sokolići 2“ radi 24 zaposlena.

Novi objekat NIS-a nalazi se u blizini Čačka, u smeru od Preljine ka Beogradu. Izgrađen je prema najsavremenijim tehnološkim, bezbednosnim i ekološkim standardima i opremljen sa četiri „ostrva“ sa multifunkcionalnim automatima za točenje goriva, kao i multimedijalnim ekranima i panoima na kojima potrošači mogu da se informišu o aktuelnim ponudama. Potrošačima su na raspolaganju goriva evro pet kvaliteta domaće proizvodnje, uključujući premijum G-Drive naftne derivate, kao i bogata gastronomska ponuda. Moderni ambijent koji je već postao prepoznatljiv standard u poslovanju premijum „Gazprom“ brenda benzinskih stanica kompanije NIS dodatno je obogaćen dopunskim sadržajem, a benzinska stanica “Sokolići 2“ je ujedno i osmi maloprodajni objekat u mreži kompanije na kome će biti omogućeno punjenje automobila na električni pogon.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije, Goran Vesić, čestitao je kompaniji NIS na novom objektu:

„NIS je moderna kompanija koja veoma poštuje zemlju u kojoj radi i veoma smo zahvalni što deo svog profita odvajaju kako bi pomogli naše društvo. Mislim da bi mnoge druge kompanije mogle da se ugledaju na NIS, i u tom smislu da pomažu i obrazovanje i razvoj lokalne zajednice. NIS je naš partner i kad god je bilo potrebe oni su se našli da budu tu i stave svoje resurse u službu države. Zbog toga podržavamo dalji razvoj NIS-a i nadamo se da će nastaviti da investiraju s obzirom da ćemo mi ove godine imati skoro 100 kilometara novih auto-puteva, a sledeće godine planiramo izgradnju 324 kilometra auto-puteva i brzih saobraćajnica. Posebno želim da im zahvalim na zaštiti životne sredine jer su i na ovoj benzinskoj stanici instalirali elektropunjač čime pokazuju da su kompanija koja odgovara na izazove modernog vremena i koja je spremna da se prilagodi i da na taj način pruži mogućnost svim vozačima da koriste njihove pogodnosti“, istakao je Vesić.

Gradonačelnik Čačka, Milun Todorović, istakao je da je veliko zadovoljstvo biti ponovo gost NIS-a na jednom prelepom objektu, koji će krasiti ne samo auto-put „Miloš Veliki“, već i grad Čačak i čitavu okolinu:

„Ono što me posebno raduje su nova 24 radna mesta u NIS-u, odnosno oko 200 zaposlenih u ovoj kompaniji na teritoriji grada Čačka, kroz transport, skladište, maloprodajne objekte, a ovo je osmi maloprodajni objekat na teritoriji našeg grada. Proteklih desetak godina, ostvarili smo niz značajnih poduhvata za našu lokalnu zajednicu, a reč je o 44 projekta u koje je do sada NIS uložio 80 miliona dinara kako u prosvetu, tako i u zdravstvo, obrazovanje, kulturu, sport, u sve one segmente društva koji su veoma bitni za razvoj društvene zajednice.

Naravno da je naša želja da nastavimo i u budućnosti da zajedno radimo i zajedno gradimo i da stvaramo lepšu i bolju Srbiju. Velika zahvalnost i Ministarstvu koje je uvek tu da pomogne da izađe u susret sa svim onim aktivnostima koje su neophodne, a to su pre svega dozvole, prostorni planovi, sve ono što je najosnovnije da bi uopšte ovakvi projekti i ovakvi objekti mogli da zažive i da budu ovako lepi i funkcionalni kao što jesu danas“, istakao je Todorović.

Generalni direktor NIS-a, Kiril Tjurdenjev, naveo je da je modernizacija maloprodajne mreže jedna od ključnih tačaka Strategije razvoja kompanije i da je samo u ovaj segment biznisa od 2009. godine NIS uložio više od 520 miliona evra:

„Ova ulaganja obezbedila su nam liderstvo na domaćem tržištu, kao i razvoj poslovanja u regionu. NIS danas upravlja mrežom sa više od 400 benzinskih stanica, a investicije u dalju modernizaciju ostaju naš prioritet. U tome imamo snažnu podršku naših partnera iz Vlade Srbije i lokalne samouprave, na čemu im zahvaljujemo. Otvaranjem ovog savremenog objekta nastavljamo da ostvarujemo svoju Strategiju i stvaramo dodatni kvalitet za naše potrošače.

Pored toga, dajemo doprinos razvoju ovog važnog putnog pravca u Republici Srbiji čime jačamo i lokalnu ekonomiju. I u vremenu pred nama ostajemo posvećeni svom prioritetu – da u izazovnim okolnostima obezbedimo stabilnost na domaćem tržištu i nastavimo sa daljim razvojem NIS-a. Uveren sam da ćemo u tome uspeti uz podršku naših partnera“, naveo je Tjurdenjev.

U okviru posete benzinskoj stanici gradonačelnik Čačka, Milun Todorović, sipao je gorivo u vozilo Hitne pomoći Čačka kao donaciju NIS-a, dok je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić priključio električni automobil na punjač.

Dodatne informacije:

Kompanija NIS na tržištima Srbije i regiona upravlja sa više od 400 benzinskih stanica u dva maloprodajna brenda, NIS Petrol i premijum brend „Gazprom“. Pored Srbije, NIS-ov premijum brend benzinskih stanica, „Gazprom“, posluje na tržištima Bosne i Hercegovine, Bugarske i Rumunije. Pažljivo odabranom ponudom vrhunskih goriva, dopunskog asortimana, kao i stalnim unapređenjem usluge i proizvoda, „Gazprom“ benzinske stanice usmerene su na zadovoljenje potreba najzahtevnijih potrošača. Nova benzinska stanica „Sokolići 2“ osmi je digitalni objekat u mreži kompanije NIS koji potrošačima nudi jedinstveno korisničko iskustvo.

