BRUKA NA SVADBI! Svatovi došli do restorana pa se šokirali kad im se obratio šef sale: Okrenuli se i otišli kući, i to zbog OVOGA!

Sezona svadbi još uvek traje pa svakodnevno na društvenim mrežama možemo da vidimo fotografije i video-snimke sa veselja, ali i da čujemo razna dešavalja sa venčanja.

Mladenci pre svadbe se trude da sve bude kako su isplanirali i da taj dan bude kao iz bajke, ali nekada se desi i da svatovi ne budu uvek zadovoljni hranom, muzikom pa i generalno veseljem.

Upravo zbog toga i dan danas se priča o svadbi koja je bila na jugu Srbije pre par godina kada su svatovi pobesneli i to pre svadbe ni manje ni više nego zbog pozivnica.

- Od mladine familije smo pozivnicu dobili dve nedelje pre svadbe. Nismo znali ni da li će nas zvati jer su dosta kasnili sa tim. Gde god da sam išla na veselje par dana pre svedbe morali bismo da potvrdimo dolazak mladencima i naglasimo koliko osoba dolazi. Ovde toga nije bilo što mi je baš bilo čudno, ali nisam mnogo obratila pažnju na to. Bilo mi je bitno da vidim satnicu na pozivnici i u koliko je crkveno venčanje - priča nam komšinica koja ističe da takvu neprijatnost u restoranu nikada u životu nije doživela.

Prema njenim rečima na dan venčanja je ujutru sa ćerkom išla do crkve, a popodne od 15 sati je bio skup svatova ispred restorana.

- Svadba je bila velika, bilo je preko 400 zvanica. Oko 15 do tri je već bio red ispred ulaza u restoran. Tu na vratima je stajao i šef sale koji je sve goste zaustavljao i nešto tražio od njih. Meni je bilo čudno jer su ljudi ispred mene u rukama držali pozivnicu koju smo dobili od mladenaca. Kako sam se približavala ulazu čula sam da ljudi komentarišu: "Kakva glupost!". Nisam znala o čemu se radi, ali videla sam da neki nisu ušli u salu nego se okrenuli i vratili se ka izlazu.

Komšinica kaže i da se tu uspaničila.

- Ispred mene i ćerke ulazi jedna porodica i daje pozivnicu šefu sale, a on ih po imenu i prezimenu traži na nekom spisku. Ja u šoku... Pitam se šta će im pozivnica, kakav spisak. Naravno nisam ponela pozivnicu, a i prvi put tada sam čula da gosti donose pozivnicu i pokazuju šefu sale kao lični dokument. Ja i ćerka smo došle na red i rekle smo da nemamo pozivnicu i da nismo znale da treba da ponesemo na šta nam je šef sale odgovorio: "Da ste zaista dobili i pročitali pozivnicu videli biste da piše da je potrebno doneti istu".

Zaledila sam se, iznervirala, pobesnela. U tom trenutku mladina majka je izlazila iz sale i videla da stojimo u redu. Na korak sam bila da se okrenem kući i odem zbog bezobrazluka. Ona je sve to videla i rekla šefu sale da nas pusti da smo komšije i da ona potvrđuje za nas da smo sa mladine strane. Tako smo i ušli, ali ta scena mi je zagorčala slavlje. Verovatno je to pravilo restorana, ali je glupost. Gosti su odlazili kući po pozivnice i vraćali se nazad. Nastala je opšta pometnja i haos pre venčanja, a kasnije sam saznala da je to praksa restorana u kome sam tada prvi put bila - ispričala nam je ova komšinica koja i dan danas ima traumu kad ulazi na svadbu.

