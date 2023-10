NESTAO IVICA (31) IZ VLASOTINCA: U povratku s posla izgubio mu se trag, otac očajan: "Sve sam prijavio, nadam se najboljem"

Ivica Kocić (31) iz Vlasotinca nestao je u subotu, potvrdio je njegov otac. Kako je rekao, mladić radi u Kraljevu, odakle je krenuo na put, posle čega mu se gubi svaki trag.

"On je bio u Kraljevu, radio. Iz Kraljeva je krenuo u subotu, kolega je sišao u Kragujevcu, a on je produžio. Ja sam ga u međuvremenu zvao, telefon zvoni, on mi se ne javlja. Posle 13, 14 časova u subotu više ni telefon ne zvoni", rekao nam je otac nestalog Ivice.

Dodaje da je pokušavao da stupi u kontakt i prepodne i oko podneva te subote, te da telefon ne zvoni ni danas.

Slučaj je prijavljen nadležnima.

"Juče je bila policija kod mene, sve sam prijavio, čekam. Ja se nadam najboljem...", kaže otac.

Ukoliko neko vidi Ivicu, može da se javi ocu na 0621458125.

Kurir.rs/Telegraf