Porođaj je za mnoge žene nepoznanica. Isprepleten strepnjom i strahom, ali supruga Tijaga Fereire nije bila jedna od tih žena.

On i njegova Dunja, odlučili su da njihovo prvo dete na svet dođe u kućnim uslovima, a kako navodi ponosni otac predlog za porođaj u kući dala je sama mama, a njegova prva reakcija bila je:

"Poludela je! Pomislio sam da to nema šanse. Pa, kako sad to!? Nije ni ona znala da je kućni porođaj moguć, dok joj nije drugarica rekla: "e, Dunja ti ličiš na nekoga ko će se poroditi kod kuće." Onda je ona pomislila, a kako to? Onda smo istraživali i videli da nam to zapravo odgovara"

foto: Kurir televizija

Najpoznatiji Brazilac u Srbiji koji se u našu zemlju zaljubio još 2010. godine, kaže da to što je bio prisutan na porođaju nije ništa čudno, jer dolazi iz zemlje gde se tako nešto podrazumeva.

- Pored mene je tu bila babica, pored nje je bila i dula koja je tu asistent da brine o nama, o našem psihičkom stanju, da sve bude kako treba i mojoj supruzi i meni. Ja od kako sam to gledao, od tog trenutka skidam kapu svim mama, svim ženama koje trpe te bolove. Ja nikad neću zaboraviti trenutak kada sam gledao moju bebu koja se rodila, to je trenutak za pamćenje - rekao je Tiago Fereira.

03:30 POROĐAJ KOD KUĆE JE MOGUĆ, NIKADA NEĆU ZABORAVITI TAJ TRENUTAK! Brazilac otkrio: Sve je krenulo od drugaričinog pitanja

Ukoliko ste odlučili da je porođaj kod kuće pravi izbor za vas, važno je da o tome unapred razgovarate i sa lekarom i babicom.

- Ukoliko je žena na pravi način pripremljena tokom trudnoće, ukoliko je medicinski svoju trudnoću uredno vodila i ukoliko je stručno lice reklo da tu ne postoje rizici za završetak trudnoće, onda treba dati ženi mogućnost da bira gde se oseća najsigurnije i najbezbednije - rekla je Milena Volf, strukovna medicinska sestra.

foto: Kurir televizija

Ipak, ginekolozi upozoravaju da porođaj kod kuće sa sobom nosi brojne rizike, jer ukoliko nešto krene po zlu, Hitna pomoć možda neće stići na vreme.

- Uprkos svemu, mi ne možemo sa sigurnošću da predvidimo kako će treći to treće porođajno doba, da li će doći do nekog masivnog ili obilnog krvarenja, drugo procena da li porođaj može da se završi vaginalno, bez nekih vaginalnih intervencija forcepsa ili vakuma, da li eventualno mora da se radi hitan carski rez su sve stvari koje našu struku čini da predviđamo, a ne nagađamo stvari - rekao je Vanja Milošević, ginekolog.

foto: Kurir televizija

Nekada su se naše bake porađale sat ili dva, uz prisustvo seoske babice i to, ako su imale sreće. O njihovim bolovima niko nikad nije znao ništa.

- U situaciji kada mi neko kaže da su se i pre 70 godina žene porađale u kućnim uslovima, da, ali morate se setiti i ne smete izbaciti iz uma da je tad broj komplikacija i kod trudnica i kod beba bio kud i kamo veći - dodao je ginekolog.

Sve više žena odlučuje se za porođaj kod kuće, a razlog za to je što lekari uprkos želji, nemaju mogućnost da se pacijentkinjama posvete dovoljno, zaključuju sagovornici.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:13 NA ROĐENDAN OVE OSOBE JE TERMIN ZA POROĐAJ LUNE ĐOGANI! Pevačica ŠOKIRALA: Porodiću se 7 DANA ranije, OVO JE NAJVAŽNIJE