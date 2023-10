ŠTA VAS ČEKA NAKON URUČENOG VOJNOG POZIVA: Evo kako izgleda obuka ovih rodova vojnih rezervista - ko se ne odazove, ZATVOR!

U jedinicama Kopnene vojske i Komande za obuku u toku je višednevno osposobljavanje vojnika i starešina iz rezervnog sastava Vojske Srbije.

Aktivnost se realizuje na osnovu godišnjeg plana pozivanja i obuke rezervnog sastava i ima za cilj obnovu znanja stečenih tokom vojnog roka, upoznavanje sa savremenim načelima upotrebe jedinica i osposobljavanje za rad na sredstvima u naoružanju Vojske Srbije.

Na obuci se trenutno nalaze rezervisti roda artiljerije, izviđači, vojni policajci i rezervni kadar logističkih službi. U skladu sa svojim vojnoevidencionim specijalnostima, oni se u kabinetima i na poligonima osposobljavaju za izvršavanje zadataka roda, odnosno službe.

Osim toga, svi prolaze i opšte sadržaje iz strojeve i fizičke obuke i realizuju programska gađanja iz ličnog naoružanja, objavilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

Ko je sve sad na vojnoj vežbi

Pojedini vojni obveznici provešće u oktobru na vojnoj vežbi skoro mesec i po dana! Iz Vranja i Leskovca su u jedinice Vojske Srbije stigli već 25. septembra i ostaće do 22. oktobra!

Pozivi već stižu, a neki su koliko 2. oktobra obukli uniformu a u njima će ostajati čak i do 20. oktobra. Na tom spisku su stanovnici Prokuplja, Šapca, Valjeva, Pančeva, Sombora, Subotice, Kikinde, Zrenjanina, Novog Sada, Kruševca, Vranja, Leskovca, Zaječara, Pirota, Bora, Požarevca, Smedereva, Niša, Sremske Mitrovice.

Od 9. oktobra u uniformama će biti vojni obveznici sa teritorija beogradskih opština Voždovac, Čukarica, Novi Beograd i Zvezdara, kao i Smedereva i to do 13. oktobra, a istog dana, tog 9. oktobra, se na vežbu javljaju stanovnici Novog Sada, Zrenjanina, Zaječara, Bora, Kragujevca, Kraljeva i Novog Pazara i ostaju do 20. oktobra.

Ko se ne odazove, zatvor!

Prema Zakonu o vojnoj, radnoj i metrijalnoj obavezi, osobe iz rezervnog sastava mogu biti pozvane na vežbu najviše do 90 dana u toku jedne godine.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj rezervista koji se, bez opravdanog razloga ne odazove pozivu.