"KAKO BI BEBA BILA TAKO DUGO MIRNA DA NIJE DROGIRANA?" Raković: Čim primetite ovako nešto REAGUJTE! Oni su nevidljivi za SISTEM

Maja Raković, generalni sekretar Biroa za borbu protiv trgovine ljudima gostovala je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljima Milošem Anđelkovićem i Milicom Marković o hapšenju članova međunarodne organizovane kriminalne grupe koji se sumnjiče da su na teritoriji Srbije, Nemačke i Francuske eksploatisali kroz prosjačenje veći broj dece uzrasta od 5 do 11 godina... Tokom akcije hapšenja na više lokacija zatečeno je šestoro dece od 6 do 11 godina koja su zbrinuta.

Ovim povodom gošča Kurir televizije istakla je da mladi ljudi vrlo lako mogu vrbovati mlade ljude.

- Takođe, prinudni brakovi su u ekspanziji u Srbiji. Između ostalog kada je reč o prosjačenju, u svojim redovima vrbuju mlade pojedince koji vrbuju decu, za jedan vid zarade - prosjačenje u koje kriminalne organizacije ne ulažu ništa, a sveprisutno je na ulicama Beograda i u svim metoropolama na svetu... -započela je Raković.

Kako je u prethodnom gostovanju naglasila, ekploatacija je u ekspanziji, jer je to čist kapital bez ulaganja te je dovitljivost psihološki aspekat koji kriminalci koriste veoma vešto, Raković pojašnjava:

- Da, trgovina ljudima je u rangu sa trgovinom oružjem i narkoticima. A zašto je laka zarada? Kada imate mlado dete, devojku koja je maloletna, ono može biti višestruko eksploatisano. (Droga i oružje se prodaju jednom, živo biće se može koristiti jako dug vremenski period). Prsojačenje, prinudni brakovi, seksualna eksploatacija, zlostavljanje, psihičke i fizičke traume, apsoulutna destrukcija fizička i psihička, a već je duboko u zavisnosti od narkotika... Znači, jedna osoba može biti višestruko eksploatisana... - rekla je sagovornica Kurir televizije.

"Njima je to čist kapital, a nama je to život koji je izgubio mogućnost da neko ima bezbrižan, bezbedan i dostojanstven život, njima je to ukradeno - oni dete gledaju isključivo kao zaradu" - naglasila je uz dopunu:

- Eksploatišu čak i bebe! Najčešći oblik nasilja je seksualna eksploatacija dece, zatim prinudni brakovi i prosjačenje - kao početni vid prinude. To je organizovan sistem, gde je uvezana i trgovina narkoticima... U nekom momentu i deca bivaju uvučena u svet zavisnosti, jer ih je tako lakše kontrolisati i zastrašiti - istakla je Raković.

Dala je primer dobro poznate slike majke koja sedi satima na betonu sa detetom u naručju, podsetivši na poznatu informaciju da su ta deca "nadrogirana" tj. pod sedativima:

- Inače kako bi dete bilo toliko dugo mirno da nije pod sedativima? Čak, često te žene koje ih drže i nisu njihove majke... Ova deca su nevidljiva za sistem i ovo je jako veliki problem... Ta deca nemaju ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu, mnoga deca su toliko mala da ne znaju ni kako se zovu...

Na pitanje voditelja kome da se obratimo ako nam je nešto sumnjivo ili prisustvujemo tome da beba spava šest sati na kartonu, Raković ističe da odmah zovemo policiju ukoliko primetimo nešto slično i primećuje da:

- Najveći akcenat se stavlja na decu... Morate shvatiti da postoji momenat transfera. Na primer ove nedelje kriminalna grupa koja koordiniše prosjacima prvo su u Beogradu, pa u Novom Sadu, pa će se tek za dva meseca vratiti u Beograd...

Za kraj, uručuila je Kuriru zahvalnicu u ime Biroa za borbu protiv trgovine ljudima (NAOS - Nacionalna asocijacija za podršku) za podršku i doprinos rešavanju ovog problema i za brigu o kontinuiranom radu na bezbednosti naše dece.

