"TE SUBOTE SRUŠIO MI SE SVET" Za ocem herojem iz Aranđelovca PLAKALA JE SRBIJA: Nikolina supruga se sada oglasila POTRESNIM REČIMA

Otac dečaka Filipa i Stevana koji imaju autizam, Nikola Stojanović, preminuo je krajem prošlog meseca. Celu Srbiju raznežio je kada se društvenim mrežama proširila fotografija na kojoj spava u kolima kako bi prodajom šećerne vune na vašaru skupio novac za njihovo lečenje.

Poznanici i prijatelji opraštali su se od njega na najemotivniji način, a ono što ih je dodatno potreslo jeste činjenica da porodica nije imala novca da sahrani Nikolu. Ipak, dobri ljudi su im pomogli da se novac skupi, a njegova žena Gordana, po prvi put se oglasila nakon smrti svog supruga.

- Moj živote, uvek si me gledao kao jaku ženu, majku, suprugu. Ko god te je pitao kako sam rekao si Goca je to borac, štitio si nas, nisi dao da se mučimo, a mučili smo se zajedno da ne osete naša deca. Bio si najbolji tata, muž, prijatelj, kum, brat, ujak. Kad je preteško setim se tvojih reči "što plačeš? jaka si ti", a živote moj nisi znao da sam ja jaka bila zbog vas troje, vi ste bili ceo moj svet. Srušio mi se ceo svet te subote, mrzim svaku subotu i nedelju. Svaki dan je sve teži i teži, a znam da moram zbog njih. Znam da bi me grdio što plačem, a boli zivote, srce, duša.Više nisam ista. Otišao je deo mene. Živim svaki dan da preživim zbog Steve i Fiće. Volimo te - napisala je ona na svom Fejsbuku.

foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Stevan i Filip Stojanović imaju autistične poremećaje, a otac se neumorno borio da im obezbedi bolju budućnost. Po vašarima je prodavao šećernu vunu, a u vreme trajanja festivala Guča, spavao u kolima, jer je i tamo radio. Nakon toga, kako je rekla njegova supruga Gordana pre samo mesec dana, razboleo se.

- Muž je već četvrti dan u Guči, prodaje sećernu vunu, a juče se razboleo jer spava u kolima. Radi iako ima temperaturu za bolje sutra naše dece. Još danas je u Guči. Ko ide u Guču može ga videti kako se bori za svoju decu. Fali nam 4.400 poruka da bi deca primila i šestu dozu matičnih celija, molimo humane ljude da nam pomognu jer mi sami ne mozemo - rekla je Gordana tada.

Ona nam je objasnila i da je radio pod temperaturom, ali mu ništa nije bilo teško.

- Ove godine je prvi put bio u Guči, proveo je tamo pet dana. Luna park mu je dao mesto, a oni nam izuzetno pomažu i tako nam daju mesto na vašarima da on ne bi morao da plaća zakup mesta. Tako da je bio pet dana i jutros se vratio. Ali razboleo se, on je i juče radio pod temperaturom, evo ga i sad ima temperaturu, a ništa mu nije teško. On spava u kolima. Inače ni on nije baš u najboljem zdravstvenom stanju. Operisao je srce pre tri godine, a prošle god je imao moždani udar, ali ide i ne odustaje, bori se za Stevu i Fiću. - ispričala nam je tada.

Pomozimo Stevanu i Filipu Slanjem SMS poruke 180 na 3800 Uplatom na dinarski račun: 160-6000001714046-75 Uplatom na devizni račun: 160-6000001714409-53 IBAN: RS35160600000171440953 SWIFT/BIC: DBDBRSBG Uplatom putem Paypala na linku: Paypal Uplatom putem kartice na linku: E-donacija

Kurir.rs/Telegraf