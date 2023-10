STIŽE NAM HLADNI POLARNI VAZDUH! Poznati meteorolog otkrio kakvo nas vreme čeka naredne nedelje: Najavio sneg, a onda OBRT! (FOTO)

Naredne nedelje nas čeka pravi vremenski rolekoster, kaže za Kurir meteorolog Ivan Ristić.

- U nedelju odnosno danas nam dolazi hladni polarni vazduh koji donosi naoblačenje i uslove za kišu kao i pojačan severozapadni vetar. U noći između nedelje i ponedeljka ima uslova i za prve snežne pahulje na Kopaoniku - navodi Ristić i nastavlja:

- U ponedeljak nas čeka razvedravanje, ali će biti hladnije. Maksimalne jutarnje temperature će biti od osam do 12 stepeni Celzijusa, dok će najviše dnevne iznositi od 14 do 18 stepeni Celzijusa.

Prema njegovim rečima u utorak nam stižu oblaci, ali i topliji vazduh.

- Od drugog dana naredne nedelje počinje porast temperatura kada će maksimalne dnevne biti od 15 do 20 stepeni Celzijusa, ali ima uslova za kišu. U četvrtak nam dolazi priliv toplijeg vazduha sa juga kada će biti i osetno toplije sa južnim vetrom u centralnoj i južnoj Srbiji sa maksimalnim temperaturama do 25 stepeni Celzijusa - ističe meteorolog i dodaje:

- Postepeni manji pad temperatura očekuje se u u petak, 20. oktobra prvo na severu, a tokom vikenda i u ostalim delovima Srbije. Od subote 21. oktobra počinje da duva pojačana košava. Što se tiče narednog ponedeljka maksimalna jutarnja temperatura će biti od pet do deset stepeni Celzijusa, dok će preko dana biti od 14 do 18 stepeni Celzijusa. Do kraja oktobra maksimalne dnevne temperature u granicama proseka za oktobar.

