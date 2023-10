ĆERKA ANDREJA JAKŠIĆA U GRUPI DECE KOJU SU NAPALI ALBANCI: "Kada sam čuo šta se desilo došlo mi je odmah krenem za Italiju"

Grupa Albanaca napala je sinoć učenike Zubotehničke škole iz Beograda u Veneciji, a u ovoj grupi se našla i ćerka tekstopisca i kompozitora Andreja Jakšića.

On navodi da mu je nakon što je čuo šta se dogodilo na ekskurziji njegove ćerke, došlo da sedne u automobil i ode po ćerku u Italiju.

- I ja sam pohađao tu školu, pa imam internu grupu na aplikaciji Vajber sa školskim drugarima. Upravo tu sam saznao da su Albanci napali grupu učenika zubotehničke škole sa kojom je otputovala i moja ćerka. Odmah sam je pozvao, a ona mi je potvrdila da je dečak zadobio kopče na glavi i da su o svemu obavešteni i karabinijeri - kaže Jakšić.

On navodi da mu nije jasno zašto škole vode đake na ekskurzije u nebezbedna mesta.

- Ako se zna da je to šiptarsko mesto gde su deca upozorena da može da dođe do provokacije iz kog razloga se deca vode tamo. Oni treba da idu da budu bezbrižni, da ne postoji potencijalni problem. Ne znam odakle ta ideja da se deca vode na takva mesta. Kome se to isplati. Jel trebao neko glavu da izgubi? Neko mi reče da su tu bila i deca iz arhitektonske škole...Pričao sam sa razrednom, ona mi je kazala da se nije desilo ništa strašno...To ću da vidim kada se vrate. Ta ekskurzija je koštala 400 evra, a smeštaj, hrana, uslovi su katastrofalni - navodi on.

