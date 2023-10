OD BIG BENGA „UNIVERZUMA“ DO FINALNOG LANSIRANJA: Tim „Match IT“ pobednik Mozzartovog startap programa

Kompanije više ne moraju da brinu o pronalasku adekvatnog IT kadra, jer su pravi kandidati sada na samo jedan potez nadesno preko ekrana od njih! Drugi po redu ciklus Mozzartovog startap programa „Univerzum“, realizovan u saradnji sa ICT hubom, uspešno je završen. Jednoglasnom odlukom stručnog žirija prva nagrada u iznosu od 20.000 evra otišla je timu koji je razvio platformu „Match IT“ za bržu i kvalitetniju regrutaciju IT kadrova.

Kada su se u aprilu otvorile prijave, gotovo 40 timova apliciralo je za učešće u programu „Univerzum“. Sedam najinovativnijih izabrano je za uzbudljivo putovanje u trajanju od 120 dana, pod vođstvom šest iskusnih i posvećenih mentora koji su ih vodili od MVP-ja do prvih korisnika. Šest usko fokusiranih edukacija i na desetine domenskih konsultacija kasnije jedan tim popeo se na pobedničko postolje, ali su svi daleko odmakli u odnosu na pozicije sa kojih su startovali. Članovi stručnog žirija imali su težak zadatak da od sedam originalnih ideja izaberu pobedničku, ali je odluka na kraju ipak bila jednoglasna.

„Sve ideje su bile veoma interesantne, a za nas, kao kompaniju koja je realizovala program „Univerzum“, najvažnije je to što su svi startapi ostvarili veliki napredak. Pobedio je tim koji je, po našem mišljenju, na najbolji način zaokružio sve ono što startap treba da ima u ovoj fazi razvoja. Drugi bitan razlog je to što „Match IT“ rešava veliki problem poslovne zajednice, a to je obezbeđivanje kvalitetnog IT kadra“, istakao je Aleksandar Ilić, šef Kabineta generalnog direktora kompanije Mozzart i predsednik stručnog žirija.

foto: Promo

OD BING BENGA DO SAVRŠENOG „MATCHA“

U program „Univerzum“ ušli su sa MVP-jem (dovoljno razvijenim proizvodom), a četiri meseca kasnije postali su MVP u velikom finalu. Na ideju da kreiraju „Tinder za zapošljavanje” u IT industriji došli su tragajući za rešenjem problema sa kojima su se oni sami susretali u svakodnevnom poslu. Senior programeri Marko Lukić i Igor Čvorović i IT regruteri David Antonijević i Jovan Jovanović udružili su iskustva i znanja i kreirali Match IT aplikaciju koja poslodavcima i programerima u potrazi za poslom omogućava da se što brže i kvalitetnije „mečuju“. Ideja o platformi sa AI algoritmom koji na osnovu popunjenih parametara spaja profile kandidata i kompanija lansirala ih je direktno u finale Mozzartovog programa podrške startap zajednici.

„Od bing benga ‘Univerzuma’, koji se desio pre četiri meseca, stvarno smo uradili mnogo. Ništa od toga ne bi bilo moguće da organizacija nije bila ovako sjajna. Posebno zahvaljujemo našim mentorima koji su nam dali mnogo znanja, mnogo ideja i gurali nas da budemo najbolja verzija sebe“, poručio je Jovan Jovanović iz „Match IT“ tima.

Mladi preduzetnici ističu da im je novčana nagrada koju su dobili veoma značajna i da će je uložiti u akviziciju novih korisnika i pripremu za skaliranje na regionalno tržište.

„Mi smo odabrali ‘Univerzum’ i svajpovali nadesno, a ‘Univerzum’ se kladio na nas i ostvarili smo pravi ‘match’. Ovaj program je bio pokretačka energija za lansiranje naše aplikacije u univerzum“, dodaju za kraj tvorci „Tinder like” aplikacije za zapošljavanje koju možete preuzeti na sledećim linkovima:

IOS / Android / Kompanije

„Od početka programa ‘Match IT’ se izdvojio svojim duhom i optimizmom. Prepoznali su problem i ponudili rešenje i zato su pobednici ovog programa. Postigli su ono što je bio cilj programa – da uđu sa MVP-jem, izađu na tržište i steknu prve korisnike. Nadam se da ćemo i mi biti njihovi korisnici“, izjavila je Daniela Perović iz kompanije Mozzart i dodala da je pred organizatorima veliki zadatak da program sledeće godine bude još uspešniji.

ZNAKOVNI JEZIK NA STANICAMA JAVNOG PREVOZA, DIGITALIZACIJA VRTIĆA, BRŽA ONLAJN KUPOVINA

U okviru ovogodišnjeg ciklusa „Univerzuma“, osim pobedničkog tima, svoje ideje razvijalo je još šest startapa – Veerny, Goocha, SignAvatar, Agro budžet sistem, Quantum Workflow i iCheckout. Digitalizacija vrtića, povezivanje brendova sa influenserima koji će ih najbolje predstaviti ciljnoj grupi, znakovni jezik u najavama javnog prevoza, digitalna platforma za ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, angažovanje IT stručnjaka za mala i srednja preduzeća, kao i rešenje za lakšu i jednostavniju onlajn kupovinu izabrane su ideje koje su se unapređivale. Svaki od startapa ostvario je značajan napredak – od proširenja tima, izlaska na tržište, akvizicije prvih korisnika do generisanja zarade...

Prvi ciklus „Univerzuma“ pokrenut je 2021. godine u saradnji kompanije Mozzart i Univerziteta u Beogradu kada je sedam inovativnih timova dobilo finansijsku podršku za realizaciju svojih projekata.

Promo tekst