KO SE ODRIČE DECE "PREKO NOVINA"? Psiholog Zoran Crnjin za Kurir TV otkrio najčešće motive za RADIKALAN I NEHUMAN POTEZ RODITELJA

Svi smo nekada čuli rečenicu, kroz šalu ili trenutni bes, da se roditelj odriče deteta i to preko novina.

Iako to ne spada u krivično delo, a zanemarivanje spada, provlači se ipak pitanje na koji način će odricanje uticati na psihološki profil deteta.

foto: Shutterstock

Upravo tim povodom gost "Pulsa Srbije" je Zoran Crnjin, psiholog.

- Neko uobičajeno stanje na terenu jeste da u tom slučaju dolazi do prekida kontakta između deteta i roditelja. U tom slučaju, to jeste i te kako izazovno kako po roditelja, tako i dete. Do toga dolazi iz brojnih razloga, a svakako da je malo verovatno da zbog nekih uobičajenih stvari dođe do odricanja. Često slučajevi sadrže nasilje unutar porodice, kada je dete nasilno prema roditeljima, tada dolazi do odricanja - započeo je Crnjin, pa dodao:

00:51 DO ODRICANJA DOLAZI KADA JE DETE NASILNO PREMA RODITELJIMA Psiholog analizirao posledice odvajanja: To je izazovno za obe strane

- Drugi česti slučaj jeste kada roditelj to uradi kao odgovor na pritisak socijalne sredine u kojoj živi. To dete je percipirano od strane društva, odnosno kulture da je ono nepoželjno. To varira od mesta do mesta, ali ako su deca recimo homoseksualne orijentacije, ukoliko su zavisnici od droge, prostitucije, često se dešava da se sin ili ćerka udaju za pripadnika neke druge vere, a to je za neke roditelje, koji imaju tvrdokorne stavove, okidač za ovakav potez.

