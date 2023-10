SLAVNI KOŠARKAŠ OBJASNIO ZAŠTO JE VISOK 205CM I SVE NASMEJAO: Tajna je u dva prezimena, jedno je Gurović, a drugo... Uklapaju se!

Milan Gurović je ime koje se veže za neke od najvećih uspeha srpske, odnosno jugoslovenske košarke. Šta zna na terenu, koliko je davao sebe, to je odveć svima jasno. A ono što je na jednom od poslednjih TV gostovanja objasnio nasmejalo je sve koji su gledali.

Zapravo, ispričao je otkuda to da je visok 205cm iako mu je otac bio mnogo niži, što bi rekli ni do ramena. A za to su zaslužna dva prezimena, koja se zaista spajaju jedno s drugim kad čovek malo porazimsli.

- Hoćeš da ti kažem kako je prezime moje babe pokojne? - pitao je voditeljku Milan Gurović, a onda je dodao da je možda nezgodno da ga izgovori.

Voditeljka mu je kazala: "Pa, nema veze, reci prezime".

- Prcović - kazao je Milan i objasnio:

- Ja sam Gurović i moj otac je bio 178. I kad se spoje ta dva prezima ispadne 205. Evo, smeju se i u režiji - kazao je proslavljeni košarkaš kroz osmeh.

Kurir.rs